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玩家抗議嶺腳瀑布禁划獨木舟 新北市府：瀑布下很危險

聯合報 / 記者張睿廷邱瑞杰／新北即時報導

新北市嶺腳瀑布去年8月發生一名女大生在岸邊戲水時不慎滑落水潭，導致溺斃，市府在去年10月公告該區禁止從事水域遊憩活動，獨木舟玩家不滿，今日發起「雙瀑計畫」，20多名玩家一路從嶺腳瀑布下水划向十分瀑布，表達訴求，要政府以安全教育取代禁止政策。新北市觀光旅遊局長張其強表示，該水域位於瀑布下方，水流不穩，才會禁止，但平溪其它水域都是開放，建議民眾要選擇安全的地方遊玩，降低溺水發生率。

約有20多名獨木舟、立槳玩家為了向新北市府抗議，於今日上午執行「雙瀑計畫」，他們一早就從嶺腳瀑布下水，一路向下游的的十分瀑布。

雙瀑計畫負責人李元治指出，嶺腳瀑布發生溺水死亡事件，市府就公告禁止游泳、釣魚和划船不是很好的作法。像道路發生死亡車禍，政府也不會封閉事故路口、路段，檢討為什麼會發生車禍，並改善才是正常作法。

李元治指出，水域發生溺水事件，政府應該是要推廣安全教育，並不是禁止人民下水，這種作法已本末倒置，希望藉由「雙瀑計畫」，讓政府注意到玩家的心聲，改變管理水域的思維。

張其強說，之前就已知道獨木舟玩家發起的「雙溪計畫」，也了解他們是想表達訴求，所以市府今日僅派員到現場觀察，聽取民眾心聲，並未開罰，玩家在表達完訴求後也上岸，現場氣氛平和。

張其強回應，嶺腳瀑布水域因為在瀑布正下方，水流不穩，若遇到下雨天，水流會變得更為湍急，所以他們才會禁止開放這塊水域。

張其強表示，除了嶺腳瀑布，平溪其它水域幾乎都是開放的，在安全的前提下，市府對於水域遊憩活動皆採正向態度，他們會將管理範圍限縮到最小，讓遊客可以有最大的遊憩空間。

20多名獨木舟、立槳玩家今日發起「雙瀑活動」，抗議新北市府禁止玩家在嶺腳瀑布從事水域活動。圖／新北市觀光旅遊局提供
20多名獨木舟、立槳玩家今日發起「雙瀑活動」，抗議新北市府禁止玩家在嶺腳瀑布從事水域活動。圖／新北市觀光旅遊局提供
玩家們一路從嶺腳瀑布滑向下游的十分瀑布，希望政府以安全教育取代禁止遊玩政策。圖／新北市觀光旅遊局提供
玩家們一路從嶺腳瀑布滑向下游的十分瀑布，希望政府以安全教育取代禁止遊玩政策。圖／新北市觀光旅遊局提供

溺水 獨木舟

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