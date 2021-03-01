無業男子拿石頭砸車窗偷錢 高雄15名車主氣炸提告

228連假前夕，高雄市大寮區接連發生多起轎車車窗遭人破壞竊取財物案件，受害車子多達17輛，財物損失雖然不多，被砸破的車窗卻要花不少錢整修，維修費總計近10萬元。警方獲報擴大追查，查獲31歲林姓男子因缺錢花用犯案，得手財物花光光，最後在網咖被警察逮住。

林園警分局忠義、大寮、中庄派出所轄區陸續發生路旁停放轎子遭人砸毀破壞，小偷使用鈍器砸破車窗，趁機偷取車內現金與香菸，失竊金額從上千元至數百元不等，受害車主多達17人。

林園分局今天指出，警方組專案小組著手偵辦，擴大調閱監視器鎖定居無定所又無業的林姓男子涉有重嫌，27日前往市區網咖查獲到案，林嫌供稱因為缺錢才用石頭砸窗偷錢，得手現金已經花光。