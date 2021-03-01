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無業男子拿石頭砸車窗偷錢 高雄15名車主氣炸提告

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

228連假前夕，高雄市大寮區接連發生多起轎車車窗遭人破壞竊取財物案件，受害車子多達17輛，財物損失雖然不多，被砸破的車窗卻要花不少錢整修，維修費總計近10萬元。警方獲報擴大追查，查獲31歲林姓男子因缺錢花用犯案，得手財物花光光，最後在網咖被警察逮住。

林園警分局忠義、大寮、中庄派出所轄區陸續發生路旁停放轎子遭人砸毀破壞，小偷使用鈍器砸破車窗，趁機偷取車內現金與香菸，失竊金額從上千元至數百元不等，受害車主多達17人。

林園分局今天指出，警方組專案小組著手偵辦，擴大調閱監視器鎖定居無定所又無業的林姓男子涉有重嫌，27日前往市區網咖查獲到案，林嫌供稱因為缺錢才用石頭砸窗偷錢，得手現金已經花光。

警方指出，經清查林嫌共犯下19件竊案，其中15名被害車主提告毀損，警方依竊盜罪送辦，高雄地檢署檢察官聲押及法院審理裁定羈押獲准。

高雄大寮區近日發生轎車遭人打破車窗竊取財物案件，受害車子多達19輛。記者徐白櫻／翻攝
高雄大寮區近日發生轎車遭人打破車窗竊取財物案件，受害車子多達19輛。記者徐白櫻／翻攝
林姓嫌犯騎著機車犯案，隨手拿路旁石頭或木棍打破車窗。記者徐白櫻／翻攝
林姓嫌犯騎著機車犯案，隨手拿路旁石頭或木棍打破車窗。記者徐白櫻／翻攝

車主 警察 監視器

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