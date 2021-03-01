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新北環保局：吹東風 空污非因八里掩埋場火警

中央社 / 新北1日電

新北市環保局表示，今天環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，污染物不易擴散，使得空氣品質不佳，而非昨日八里垃圾掩埋場火警的影響。

環保局表示，目前八里掩埋場還有部分悶燒中，環保局與消防局仍全力滅火，環保局並持續監控空品狀況。但依據現行風速及風向判定，風場以東風為主，煙味應不至於影響到大台北地區，但詳細影響情形仍深入評估中。

環保局表示，先前五股、三重一帶反映異味問題，環保局第一時間已派員至現場監測，監測結果無異常，目前也無異味問題，環保局仍持續監控中。

環保局表示，北部地區空品目前屬於普通狀況，並無顯著不良，但因為PM2.5較高，也是造成空氣霧茫茫的原因，環保局籲民眾出門仍建議佩戴口罩，並儘量搭乘大眾交通工具。

消防局也表示，由於垃圾掩埋場廢棄物持續悶燒，目前已加派消防人車搭配挖土機等重機械進行殘火處理。

八里

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