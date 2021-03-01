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高捷南崗山小黃喊價300接客挨罰 喊冤「跳表對乘客不利」被打臉

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

蔡姓民眾前年8月從捷運南崗山站搭乘計程車，但李姓司機未按表定的195元計價，反而以「喊價」方式向蔡姓民眾收取300元車資，事後蔡將過程貼上臉書，李男因未依跳表收費，車行被高市交通局開罰9000元，但李的車行主張300元是包含20分鐘等候時間，跳表對乘客「不利」，高雄地院認為，依法計程車就是要跳表計價，判李男靠行的車行敗訴。

判決指出，李姓計程車司機為榮民計程車業的駕駛，前年8月28日中午11時許，蔡姓民眾從捷運南岡山站上車，前往岡山區介壽路一帶，但上車後蔡君發現李未依跳表收費，直接以喊價方式稱來回車資共300元，雙方在車上爭執最後李同意開立300元車資收據，蔡才願意下車。

事後蔡君將李男未依跳表計價過程貼上臉書，高雄市交通局發現後，認為李男未依規定按表收費，違反汽車運輸業管理規則等規定，對李男所屬的車行送出9000元罰單。

車行不滿，認為李男在乘客要求下，就開始跳表計價，總車資為195元，另外105元，依社會常情，屬常有額外付出的代價或小費；另，李當天等了20分鐘才接到蔡姓乘客，若依跳表計費，恐不利蔡姓乘客，事後李也同意開立收據，才會收取300元車資。

但高市交通局認為，依規定，計程車本就要跳表收費，等候時也會繼續跳表，最後依跳表金額收費；若車資為195元，105元為停等時間，至少需等60分鐘，但李男僅等20分鐘，若按跳表也才40元；且依李男收據，跳表195元，就應開立195元收據，而非300元，且李的收據車號、日期都與事發當天不同，顯然意圖混淆乘客。

高市交通局主張，為避免計程車客運業者容易聯合壟斷運價，保障消費者權益及避免消費爭議，計程車本應按跳表計價，不容計程車業者恣意調整運價，隨意喊價收取車資，李男未依規定收費，已違反汽車運輸業管理規則規定，處分並無不符。

承審法官認為，交通部之所以對計程車收費予以立法規範，是為避免業者聯合壟斷運價，且明文函示計程車均應裝設自動計費表，不得停止使用或逾額收費。

李男車行雖主張逾收金額為停等費，且主張若按表計費對乘客不利，但蔡君並未同意不按表計費，對乘客不利說詞難據為撤銷原處分依據。李男確實有未按表收費違規行為，高市交通局依法裁處9000元罰鍰，並無違誤，判李男所屬車行敗訴，本案仍可上訴。

李姓計程車運將未依跳表金額向乘客收費，害車行被開罰9000元，雖車行主張跳表對乘客不利，但法官認為依法計程車就是要依表金額收費，判李男所屬車行敗訴。記者張議晨／攝影
李姓計程車運將未依跳表金額向乘客收費，害車行被開罰9000元，雖車行主張跳表對乘客不利，但法官認為依法計程車就是要依表金額收費，判李男所屬車行敗訴。記者張議晨／攝影

計程車 岡山 捷運

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