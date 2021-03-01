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影／南投市集爆當街劫車 他驚險追車被拖行甩落
南投縣集集鎮農夫市集昨下午傳出當街劫車事件，一名男子眼見攤商要收攤上貨，車輛熄火卻沒拔鑰匙，伺機衝進駕駛座將車開走，攤商欲阻止急追車，企圖爬上後車廂還被拖行，驚險過程全被監視器錄下，警方目前已鎖定特定對象全力追緝。
昨天是228連假第2天，各地景點湧現大批人潮，南投集集火車站人聲鼎沸，附近農夫市集往來遊客眾多，下午5時許，一名男子裝成遊客感覺走累似的在市集旁石椅休息，眼神卻不斷望向旁邊一輛車尾門敞開的深色休旅車，疑在物色目標。
該男子鎖定深色休旅車幾分鐘後，確認車主應是農民攤商，且該輛車熄火，但車鑰匙插在車上沒拔起來，男子看著攤商忙著收攤，見時機成熟，不顧車尾門沒關，就衝進駕駛座開走車子，攤商夫妻發現車被開走，急得上前追車欲制止，但未果。
攤商業者說，當時就是要收攤，他才倒車將車開進來，對攤子的停在攤前，之後熄火並開起車尾門準備要上貨，沒想到，車就被開走，當下因車的後尾門大開，他急追車想從後方上車，但對方踩足油門，所以他被拖行一小段就被甩落在地。
攤商業者妻子也說，事發當下因為要收攤，她忙將貨抬到自家休旅車附近，丈夫則是忙著綑綁固定攤位外的帆布，想說上貨後一起回家，突然車動了起來，她一頭霧水，發現被人當街搶車，急得拉後車門把，但上鎖拉不開，車就這樣被開走。
集集警分局集集派出所長楊啟宏表示，受理報案後雖立刻展開攔截圍捕，但嫌犯已駕車逃走，當下也調閱周邊店家或路口監視器追查，並經攤商指認，目前已鎖定特定對象，且掌握他可能的動向，線上警網全力擴大追緝中。
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