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仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車 警攔貨車破案

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南地區最近出現歹徒仿效電影「驚天動地60秒」犯案手法，60秒內偷走一步機車並利用箱型車載運連續竊盜多部機車。佳里警分局中午表示，警方昨晚逮捕經姓竊嫌，初步查出至少涉及5起竊案，「讓民眾感動，保障地區民眾財產安全」。

警方表示，犯嫌學習「驚天動地60秒」電影情節，在大台南地區尋找目標行竊機車，員警運用整合治安平台分享，透過線上警力發現可疑貨車，成功攔阻逮捕竊嫌。

佳里警分局指出，轄區2月23日受理民眾共享輕型電動機車竊盜案，民眾電動機車到七股觀光區因無電無法使用而置放路邊，事後再回現場牽車卻發現機車已不見報案。

警方表示，調閱相關監視器卻未發現機車有再行駛軌跡，似乎憑空消失在道路，員警查訪及利用大數據與智慧分析平台資訊比對，通報鎖定可疑多部車輛外型，通報線上警力加強盤查，昨深夜攔截到犯案廂型車，當場逮捕經姓主嫌，查獲剛行竊機車一部，擴大追查至今發現在大台南地區犯案5起以上，將持續擴大追查。

警方發現經姓犯嫌前科累累，對犯案行跡非常小心謹慎，犯案都躲避道路監控器，逮捕當下還矢口否認。員警說，嫌犯因自覺都沒在監控器範圍下尋找目標行竊，不信會被發現。竊嫌在租屋內將機車分屍解體後再賣給下游銷贓牟利，提及參考「驚天動地60秒」情節，如法炮製偷竊行竊機車，犯案速度也是「60秒直接搬上貨車」行竊而隱藏犯案，以為可以偷天換日影藏無形。

仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝
仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車，警攔貨車破案。記者周宗禎/翻攝

竊盜 電動機車 電影

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