影／大台北地區霧茫茫 ！八里垃圾山悶燒第2天 新北議員要查！

新北市環保局八里垃圾掩埋場火警，今天進入第2天，消防局持續動員人車接力射水灌救，但是垃圾山火警不同於一般失火，火勢會不斷往下延伸悶燒，加上複合材質廢棄物露天焚燒，勢將產生惡臭和有害氣體，不斷隨風飄向周邊區域，已引發市議員關注。

這場火從昨天清晨7時許開始燒，已經超過30個小時，新北市環保局指稱發生地點是掩埋場暫置區，多半堆放過年期間清潔隊清運的廢棄大型家具。火勢今天持續悶燒冒出大量濃煙，消防局且出動空拍機監測。

其實昨天火勢燒了一整天，已經引起市議員關注，懷疑這座失火的山丘除了大型家具，是否違法夾帶事業廢棄物，否則量體規模怎會這麼大，不太可能只是一個過年期間所清運的廢棄家具。

【中央社／1日電】

八里大型家具臨時堆置場昨天起火燃燒，消防局雖撲滅火勢，但因內部悶燒導致濃煙直竄天際並飄過觀音山，原本空氣品質不佳的大台北地區更加霧茫茫，警消籲民眾沒事少外出。

大台北地區今天空氣似乎瀰漫煙臭味，有網友上網貼文說萬華及板橋等地都是煙，而新北消防局也在臉書粉專上貼文表示，由於八里垃圾場火警，造成空氣品質不良，呼籲民眾緊掩門窗及外出注意呼吸症狀。

環保局表示，近幾天空氣品質本就不良，但由於今天風速低，八里煙味是否能飄過觀音山，目前仍存疑，尤其是一起火警應不可能造成萬華、板橋等大台北地區這麼廣泛的空品影響，因此正進行各觀測站及風向等資料研判中，希望能找到造成民眾感覺不佳的原因。

環保局表示，八里臨時堆置場是集中春節前民眾大掃除清出的大型家具，大部分是木質家具，昨天因不明原因起火後，已被消防局撲滅火勢，目前仍悶燒中，消防局和環保局同仁都在現場持續處理中。

消防局表示，火勢雖撲滅，但內部悶燒中產生濃煙，目前已擴大灑水，積極進行殘火處理。