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台中婦人在鄰居圍牆外燒落葉 多次勸不聽吃千元罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓婦人在去年間經常在住家外掃落葉，並將落葉匯集後，點火燃燒，因時常冒出濃煙，且距離林姓鄰居的住家圍牆只有3公尺，林擔心不小心就會引發火災，出言規勸，不過何仍繼續類似的行為。去年10月間，何又在林家圍牆外燒樹葉，林通知警方到場，警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭認定違法，裁罰1000元，可抗告。

處分書指出，何姓婦人去年10月28日上午8時許，在北屯區住處外打掃，並將掃好的樹葉成堆後，點火燃燒，因燃燒地點只距離林姓男子住處圍牆不到3公尺，林趕緊通知警方到場，何被依違反社會秩序維護法送辦。

何姓婦人辯稱，只是在自家圍牆邊以焚燒方式清除落葉，燒的範圍不大，「濃煙比較多而已」，有鄰居來反映煙很大的時候，就趕緊用水把火澆熄，人就在旁邊，不會引發火災。

林姓鄰居則說，何姓婦人常在住家圍牆外燒樹葉，家裡有長輩多次勸阻她也無效，因此去年10月28日何婦又燒樹葉，且焚燒處的圍牆與他的住家相鄰、距離很近，加上他家有部分建材為木造，還有花草樹木等易燃物在旁，十分會擔心何婦焚燒樹葉時，會延燒過來而影響他居家安全。

台中地院台中簡易庭法官審理後，根據證人證詞，現場照片等證據，認定何婦燃燒樹葉的位置，距離林家少於3公尺，若稍微不注意，可能就會有火星隨風飄散，引發鄰居住處起火的可能性，且何婦有其他方式可以處理落葉，不一定要選擇以易致生危險的燃燒方式，依違反社維法，判罰1000元，可抗告。

台中市何姓婦人在去年10月間在住處外燃燒樹葉，距離鄰居家很近，遭台中地院台中簡易庭認定為違反社會秩序維護法，判罰1000元。報系資料照
台中市何姓婦人在去年10月間在住處外燃燒樹葉，距離鄰居家很近，遭台中地院台中簡易庭認定為違反社會秩序維護法，判罰1000元。報系資料照

火災

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