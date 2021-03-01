北宜事故！疑過彎失控 機車360度轉圈撞對向轎車
20歲的謝姓男子昨天下午4時騎車行經北宜公路往新北市方向行駛，途經32.7公里財茂彎時，疑過彎失控摔倒在地，整輛車還滑行撞上對向停在路旁的轎車，所幸僅受輕傷，事故後續由警方交通隊處理。
據了解，事故發生在昨天下午4時許，蔡男與一群朋友從宜蘭方向往新北騎行，在過彎時不明原因失控，所以連人帶車摔倒在地。
蔡男的機車在柏油路上留下數十公分的刮痕，在撞上對向停放路旁的轎車之前，整輛車因為與柏油路摩擦撞擊彈起，與地面呈現90度垂直，還水平轉圈360度，才撞上轎車的引擎蓋和前擋風玻璃。
從蔡男摔車到撞上對向轎車為止，整個過程約莫2秒，過程中，還有不少汽機車經過，甚至有一名騎士與蔡男機車擦身而過，十分驚險。
警方表示，事故發生當下，轎車的李姓車主也坐在車內，依規定對雙方實施酒測，酒測值均爲0，而蔡男因為輕微擦傷送醫治療，後續將依規定釐清肇事原因。
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