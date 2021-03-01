基隆天外焚化廠外男子陳屍車內 前座踏墊有炭盆

基隆市陳姓男子今天被人發現陳屍在轎車內，副駕駛座踏墊有個已燃燒過的炭盆。警方獲報到場，初步查看陳無明顯外傷，在車內未找到遺書，已通知家屬前來指認，並報請檢察官相驗，釐查死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點多接獲報案，在培德路往天外天焚化廠的路旁，有名男子坐在車內，讓人感覺不對勁。救護人員抵達後，拍打車窗無回應，破窗後打開車門，發現陳已經死亡，交由警方接手處理。

員警依據車籍資料聯絡陳男家屬前往協助指認，初步調查張男身上無明顯外傷，副駕駛座的踏墊有個鐵盆，裡面裝有已熄滅的木炭，未發現遺書，報請檢察官偕法醫檢驗死因。

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