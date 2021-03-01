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台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

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台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣李姓少年昨天下午到杉原美麗灣戲水，卻被沖走失蹤，今早遺體在近中午在失蹤點略北方近海尋獲，家屬已確認死者身分。

李姓少年（17歲）昨天由蘇姓教師帶隊，連同9名同伴到美麗灣前海域戲水，疑因撿東西離開海岸，被海浪沖走，雖掙扎數分鐘卻依然脫力不散，消失在海浪中。

消防、空勤和海巡人員發動陸海空搜救，但天色快速轉暗，加上風浪轉大，搜救被迫中止，僅留部分人員在岸邊搜尋，希望他能被打上岸及時救援，卻始終無所獲。

儘管多數人認為已過一夜極不樂觀，但眾人依然希望在72小時黃金搜救期發生奇蹟，今早重新啟動搜救，家屬也到場等候、呼喚，風浪依舊強勁，不時打來1公尺以上的浪，影響搜救。經過近2小時搜尋，最後在失蹤點略北邊近海發現遺體，眾人連忙前往打撈。

少年遺體被打撈上岸後，家屬含淚確認身分無誤，隨即痛苦失聲，親友連忙安撫。

台東縣李姓少年昨天失蹤，今天中午遺體在失足點北方近海被尋獲。圖／讀者提供
台東縣李姓少年昨天失蹤，今天中午遺體在失足點北方近海被尋獲。圖／讀者提供
台東縣李姓少年昨天失蹤，今天中午遺體在失足點北方近海被尋獲。圖／讀者提供
台東縣李姓少年昨天失蹤，今天中午遺體在失足點北方近海被尋獲。圖／讀者提供

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