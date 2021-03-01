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大火空汙嘉市府先罰他121萬 檢警另追究公共危險等刑責

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市吳姓男子在青年街廠房堆積大量塑膠廢料，上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙，經市府消防、環保等單位日夜輪班56小時才完全撲滅，環保局日前依空汙法裁罰吳121萬5000元，檢警除依公共危險究責，也將依火調鑑識證據偵辦吳是否涉其他刑責。

嘉義市環保局表示，火災發生前曾接獲檢舉到場稽查，並曾依廢棄物清理法對吳開罰12萬元，因為當時稽查吳所堆積廢料，疑是來自外縣市，全案交由環保警察等單位介入、跨縣市偵辦；因這次大火對嘉義造成嚴重空汙，日前依空汙法裁罰吳121萬5000元。

嘉義市消防局表示，完成火調後已採集現場殘留油水等可疑證據，送實驗室化驗、判斷起火原因，化驗結果將交由檢警調查；據了解本案已分案調查中，吳男除涉及公共危險罪，檢警仍持續調查起火原因，目前仍在等待火調證據。

吳男廠房去年多次被檢舉，市府環保局等單位也多次到場，原訂上月3日下午二度稽查，該工廠卻在清晨起火，引發空氣汙染、惡臭，附近居民指工廠長期不斷載塑膠廢料進廠，還常聞到塑膠臭味，懷疑吳是「環保蟑螂」，吳事後則辯稱，承租廠房從事塑膠射出二年，堆積都是原料，因疫情影響去年很少開工，沒想到發生火警。

嘉義市青年街廠房上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙。圖／讀者提供
嘉義市青年街廠房上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙。圖／讀者提供
嘉義市青年街廠房上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙。記者卜敏正／攝影
嘉義市青年街廠房上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙。記者卜敏正／攝影

嘉義 大火 警察

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