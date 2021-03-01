大火空汙嘉市府先罰他121萬 檢警另追究公共危險等刑責

嘉義市吳姓男子在青年街廠房堆積大量塑膠廢料，上月3日凌晨起火，大火延燒冒出濃煙、惡臭氣體，塑膠廢料餘燼、黑煙造成嘉義嚴重空汙，經市府消防、環保等單位日夜輪班56小時才完全撲滅，環保局日前依空汙法裁罰吳121萬5000元，檢警除依公共危險究責，也將依火調鑑識證據偵辦吳是否涉其他刑責。

嘉義市環保局表示，火災發生前曾接獲檢舉到場稽查，並曾依廢棄物清理法對吳開罰12萬元，因為當時稽查吳所堆積廢料，疑是來自外縣市，全案交由環保警察等單位介入、跨縣市偵辦；因這次大火對嘉義造成嚴重空汙，日前依空汙法裁罰吳121萬5000元。

嘉義市消防局表示，完成火調後已採集現場殘留油水等可疑證據，送實驗室化驗、判斷起火原因，化驗結果將交由檢警調查；據了解本案已分案調查中，吳男除涉及公共危險罪，檢警仍持續調查起火原因，目前仍在等待火調證據。