快訊

藻礁公投靈魂人物潘忠政感嘆：我的公民意識是當年民進黨啟蒙

台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆嶼2男磯釣落海 1男往外游獲救、另一人往內游疑撞礁岩死亡

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓、陳姓釣客在內斜礁上釣魚時，被浪打落海中。2人被救回船上後載到八尺門漁港，陳男無大礙婉拒送醫，李男送醫不治，全案由警方調查。

據了解，38名釣客今天上午6點從基隆碧砂漁港，搭乘郭姓船長駕駛的娛樂漁船前往基隆嶼磯釣。李男、陳男都有依規定穿釘鞋、救生衣，2人同在內斜礁釣魚，因為站立的位置較低，大浪打來時，被打落海中。

陳在海中往外游順利獲救，50多歲李男疑往內游，結果被浪衝擊時，頭部撞到礁岩昏迷，在海面載浮載沉。

李男被救上娛樂漁船時已無呼吸心跳，經載回八尺門漁港，由基隆港務消防隊救護車送往衛生福利部基隆醫院急救，醫師急救無效宣告不治。

基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓釣客被浪打落海中，由娛樂漁船載回港送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓釣客被浪打落海中，由娛樂漁船載回港送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，浪大打落兩名釣客。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，浪大打落兩名釣客。記者邱瑞杰／翻攝

基隆嶼 救護車 基隆港

延伸閱讀

貓羅溪驚傳釣客落水 消防隊搜救找不到人

澎湖沙港漁港再見嬌客 瓶鼻海豚現身民眾驚喜

外籍漁工落海生死未卜 龜山島附近海空搜救急

比臉還大的「地瓜餅」！宜蘭漁港20元銅板美食，還有鋪滿蝦子的蝦餅必吃

相關新聞

台東美麗灣溺水少年遺體尋獲 家人痛哭失聲

台東縣李姓少年昨天下午到杉原美麗灣戲水，卻被沖走失蹤，今早遺體在近中午在失蹤點略北方近海尋獲，家屬已確認死者身分。

台中太平民宅凌晨火警 盲女不及逃生命喪2樓窗邊

台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，消防人員據報趕抵時時一、二樓已全面燃燒，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因...

基隆嶼2男磯釣落海 1男往外游獲救、另一人往內游疑撞礁岩死亡

基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓、陳姓釣客在內斜礁上釣魚時，被浪打落海中。2人被救回船上後載到八尺...

男子進銀樓秀10萬展誠意 業者失戒心1兩重金項鍊被摸走

張姓男子到基隆市七堵區自治北街一家銀樓，花了8萬5千元購買1條金項鍊和1枚金戒指1枚，店家在他離開後，清點飾品發現少了1...

影／八里垃圾山悶燒第2天 新北議員要查！

新北市環保局八里垃圾掩埋場火警，今天進入第2天，消防局持續動員人車接力射水灌救，但是垃圾山火警不同於一般失火，火勢會不斷...

台中婦人在鄰居圍牆外燒落葉 多次勸不聽吃千元罰單

台中市何姓婦人在去年間經常在住家外掃落葉，並將落葉匯集後，點火燃燒，因時常冒出濃煙，且距離林姓鄰居的住家圍牆只有3公尺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。