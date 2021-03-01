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基隆嶼2男磯釣落海 1男往外游獲救、另一人往內游疑撞礁岩死亡
基隆市1艘娛樂漁業漁船今早搭載釣客前往基隆嶼磯釣，李姓、陳姓釣客在內斜礁上釣魚時，被浪打落海中。2人被救回船上後載到八尺門漁港，陳男無大礙婉拒送醫，李男送醫不治，全案由警方調查。
據了解，38名釣客今天上午6點從基隆碧砂漁港，搭乘郭姓船長駕駛的娛樂漁船前往基隆嶼磯釣。李男、陳男都有依規定穿釘鞋、救生衣，2人同在內斜礁釣魚，因為站立的位置較低，大浪打來時，被打落海中。
陳在海中往外游順利獲救，50多歲李男疑往內游，結果被浪衝擊時，頭部撞到礁岩昏迷，在海面載浮載沉。
李男被救上娛樂漁船時已無呼吸心跳，經載回八尺門漁港，由基隆港務消防隊救護車送往衛生福利部基隆醫院急救，醫師急救無效宣告不治。
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