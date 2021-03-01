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台中盲女命喪火窟 女看護拉她逃生時跌倒天人永隔
台中市太平區一棟三層樓民宅今凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因罹有唐氏症視力全盲來不及逃生，命喪火窟；照顧她的印尼籍女看護雖一度叫醒她，但兩人終究因現場火勢太大，雙雙跌倒後，僅看護及時從三樓曬衣場跳到隔壁二樓逃出獲救，起火原因調查中。
太平區長許貴芳、里長陳中和上午前往慰問。據指出，鄭女在家排行老二，母親已過世，父親長年赴大陸經商。鄭女（42歲）因罹有唐氏症，國中時雙眼即近乎全盲，平日由住在隔壁的大姊照應，並有1名印尼籍負責照顧。鄰居說有時還會看到看護牽著她外出散步。
鄰居說，鄭父年約75歲，往年每月會回台探視女兒一次。近年因腎臟病在大陸住院，近期難以回台。
印尼看護凌晨逃出獲救說，她曾聞到燒焦味，曾起身查看，並趕往隔壁告知大姊，同時返回曾叫醒鄭女，要她一起逃生，但鄭女說她不想走。她拉著鄭女向外逃，但當時濃煙太大又一片漆黑，她和鄭女因此跌倒並分開，因情況太緊急，她只好自己摸黑逃生。
火災發生時，鄭女大姊難過的蹲在地上痛哭。警方事後偵訊時，她向警方說，並不了解火災發生原因。
據指出，消防人員凌晨接獲報案時說二樓還有民眾還未逃生，立即出動23輛消防車63人馳往救援，但到達時一、二樓已全面起火燃燒，除了搶救火警也一邊搜救人命，後來在凌晨4時35分時控制火勢，並在二樓靠近窗戶邊，發現鄭女身體乾黃，並已明顯死亡。
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