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環潭公路機車越線衝對向 2機車騎士受傷送醫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

郭姓男子昨天下午騎機車行經嘉義蘭潭環潭公路時，轉彎時疑為超車、超越雙黃線，衝撞對向姜姓騎士，造成郭男多處多處擦傷、疼痛，姜姓男子右手骨折，二人皆意識清醒，送醫後暫無大礙，車禍肇事原因後續由轄區警員調查中。

警方表示，事故地點在環潭公路約2公里處，2騎士約下午2時許發生事故，2人酒測值為0，初判疑似有一方越線違規，將調閱周邊監視器、行車記錄器確認肇責。

現場協助救護人員表示，到場發現郭、姜2男子騎的機車都倒在同一車道、零件四散，二機車疑似對撞，19歲郭姓傷者倒在路上，肢體多處擦傷、上腹部疼痛以及脖子壓痛，立即給予上頸圈、長背板固定，另19歲姜姓騎士多處擦傷，右手腕疑似骨折，並直指對方越線才對撞。

救護人員表示，經評估2傷者生命徵象穩定、皆意識清醒，隨後送聖馬爾定醫院診治。

嘉義市警局長竹派出所長翁育達表示，環潭公路多彎、曲折，駕駛若超速，一不小心就可能越線、違規，警方將持續到場宣導、取締超速、越線違規，也呼籲駕駛行車放慢速度，才能真正享受周邊清幽環境，也避免造成交通事故。

郭姓男騎士騎車和對向機車對撞，摔車受傷躺在路中間。記者卜敏正／翻攝
郭姓男騎士騎車和對向機車對撞，摔車受傷躺在路中間。記者卜敏正／翻攝
郭姓男騎士騎車和對向機車對撞，摔車受傷躺路中間，救護員到場急救。記者卜敏正／翻攝
郭姓男騎士騎車和對向機車對撞，摔車受傷躺路中間，救護員到場急救。記者卜敏正／翻攝

事故 嘉義 骨折

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