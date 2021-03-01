當心荷包！竹縣4鄉鎮市新增測速照相桿今啟用

為防制重大交通事故，新竹縣政府警察局在4鄉鎮市新增4處固定式測速照相桿，分別在竹北市自強北路與十興路口、湖口鄉成功路與三元路口、關西鎮牛欄河6鄰63號前及橫山鄉中豐路二段12巷口，今天起啟用，請用路人行經路口減速慢行、遵守速限，避免荷包失血。

新竹縣警察局每年都會視地方需求增設固定式測速照相，去年縣內5個分局針對轄區易肇事、易超速路段提出建議地點，主要原因包括車速過快、交通事故繁傳或接獲地方人士陳情等，經過相關單位會勘討論後，篩選出4處增設的地點，達到降低事故頻率的目的。

此次增設的4處地點，竹北市自強北路為縣道117線，速限50公里，與新埔鎮文山路的縣道118線交接，由於該路段道路寬敞筆直又是長下坡，附近為商業及住宅區，經常傳出擦撞事故，因此在自強北路與十興路口增設取締桿；湖口鄉成功路為則湖口連接台1線重要幹道，車流相當量大，但道路筆直，為避免車速過快，決定在三元路口設置測速照相桿，該路段限速60公里。

關西鎮及橫山鄉則是台3線沿線鄉鎮，每逢假日就湧入大量出遊車潮，其中關西鎮牛欄河6鄰63號前的路段為為長下坡，而橫山鄉中豐路二段12巷口附近道路為右彎下坡，且鄰近住宅區，皆常見車速過快而肇事，因此2處增設取設備，限速皆為60公里。