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男子進銀樓秀10萬展誠意 業者失戒心1兩重金項鍊被摸走
張姓男子到基隆市七堵區自治北街一家銀樓，花了8萬5千元購買1條金項鍊和1枚金戒指1枚，店家在他離開後，清點飾品發現少了1條重約1兩5分的金項鍊，查看店內監視器畫面，才知被張男「摸」走了。警方接獲報案，查出張男涉嫌查緝到案，偵詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，年約30歲的張男在雲林出生，現住新竹，涉及多起銀樓竊案，地點遍及台灣各縣市。張男慣用手法都是進入銀樓後，出示大筆現金，取信業者確實要選購金飾，再趁業者陳列飾品時，伺機竊取。
張男上月22日下午1點多前往自治北街一家銀樓，並將現金10萬元放在玻璃櫃上，向業者表示要購買金飾。業者取出數條重量超過1兩的金項鍊供他挑選，張趁機竊取1條金項鍊，最後再向店家購買金項鍊1條、戒指1枚，付了8萬5千元才離開。
銀樓業者事後清點金飾，發現少了1條重1兩5分的金項鍊，調閱監視器才知被張男偷走。基隆警三分局接獲報案後，調閱銀樓周邊監視器畫面，掌握張男穿著、交通工具並查出身分，隔天在新北市土城區逮捕張男送辦。
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