快訊

好消息！六龜蓮霧棄單難題解決 香港貿易商也來搶單

中國「貨拉拉跳車血案」叫車搬家殺女之謎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園男送母急救遇塞車 警車緊急鳴笛開道護送

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市桃園區李姓男子昨天228紀念日下午，突然發現他母親疑似心臟不適，他與家人立即載母親求醫，因假日車流量大，車速慢 塞車，擔心延誤就醫，他情急衝進桃園分局中路派出所求助。警方今天上午表示，員警獲報立即出動巡邏車鳴警笛、開警示燈開道，順利護送李男母親急診醫治，幸好檢查治療後沒有大礙。

家住桃園市區的李男指稱，他母親疑似心臟不適，他擔心意外，他與家人載母親送醫，因為假日車流太多，車速緩慢，他擔心母親延誤就醫，十分著急，才緊急衝入中路派出所求助。

警方表示，員警據報立即出動巡邏車，延途開啟警示燈、警報器，火速將李母順利送到部立桃園醫院急診檢查治療，區公所檢查後安撫治療，幸無大礙。李男和家人事後，對員警及時援助為民服務，再三表達感謝。

桃園市李姓市民母親疑心臟不適塞車求助警方，警巡邏車警笛開道護送李母順利就醫幸無大礙，李男感謝。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓市民母親疑心臟不適塞車求助警方，警巡邏車警笛開道護送李母順利就醫幸無大礙，李男感謝。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓市民母親疑心臟不適塞車求助警方，警巡邏車警笛開道護送李母順利就醫幸無大礙，李男感謝。記者曾增勳／翻攝
桃園市李姓市民母親疑心臟不適塞車求助警方，警巡邏車警笛開道護送李母順利就醫幸無大礙，李男感謝。記者曾增勳／翻攝

塞車 部立桃園醫院

延伸閱讀

桃園8旬老翁電動車沒電受困 警人力牽車揮汗登山客助力

桃園228追思展史料正視 鄭文燦：反思告別悲情珍惜民主

桃園人久等了！全桃園首間「壽司郎」進駐國際路

連假遇到櫻花季 桃園拉拉山人潮燈號轉黃

相關新聞

台中太平民宅凌晨火警 盲女不及逃生命喪2樓窗邊

台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，消防人員據報趕抵時時一、二樓已全面燃燒，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因...

男子進銀樓秀10萬展誠意 業者失戒心1兩重金項鍊被摸走

張姓男子到基隆市七堵區自治北街一家銀樓，花了8萬5千元購買1條金項鍊和1枚金戒指1枚，店家在他離開後，清點飾品發現少了1...

22歲男騎大型重機花東遊 疑自撞分隔島傷重不治

來自桃園市中壢區一名22歲陳姓男子，趁著228連假騎乘大型重型機車到花東旅遊，卻在昨天下午於台9線298.5公里處，陳男...

環潭公路機車越線衝對向 2機車騎士受傷送醫

郭姓男子昨天下午騎機車行經嘉義蘭潭環潭公路時，轉彎時疑為超車、超越雙黃線，衝撞對向姜姓騎士，造成郭男多處多處擦傷、疼痛，...

當心荷包！竹縣4鄉鎮市新增測速照相桿今啟用

為防制重大交通事故，新竹縣政府警察局在4鄉鎮市新增4處固定式測速照相桿，分別在竹北市自強北路與十興路口、湖口鄉成功路與三...

杉原美麗灣17歲少年溺水失蹤 台東縣府：接管前勿擅闖

台東縣杉原美麗灣飯店前海灘昨天發生少年溺水失蹤意外，因天色轉暗被迫暫停搜救，今早持續搜尋。縣府交通及觀光發展處表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。