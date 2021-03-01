影／桃園男送母急救遇塞車 警車緊急鳴笛開道護送

桃園市桃園區李姓男子昨天228紀念日下午，突然發現他母親疑似心臟不適，他與家人立即載母親求醫，因假日車流量大，車速慢 塞車，擔心延誤就醫，他情急衝進桃園分局中路派出所求助。警方今天上午表示，員警獲報立即出動巡邏車鳴警笛、開警示燈開道，順利護送李男母親急診醫治，幸好檢查治療後沒有大礙。

家住桃園市區的李男指稱，他母親疑似心臟不適，他擔心意外，他與家人載母親送醫，因為假日車流太多，車速緩慢，他擔心母親延誤就醫，十分著急，才緊急衝入中路派出所求助。