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「不給我去就傳出去」男手握淫片恐嚇前女友遭判拘
曾姓男子與林姓前女友分手後傳簡訊恐嚇，若拒絕他求歡，就會散布手中掌握的四段不雅影片，內容包括「口交、自慰」等...，林女嚇壞向警方報案查辦；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判曾拘役30日。
經查，兩人是前男女朋友關係，因故有嫌隙，曾去年3月用手機傳簡訊給林，稱「四段影片，一個口交、一個自慰」、「只要打給妳沒接要，去找妳不給我去，影片就傳出去了，怕妳恨我不成。」林心生畏懼，向警方報案。
法官認為，曾男不用理性處理與林女的關係，竟傳簡訊恐嚇對方，導致其身心不安，行為不應該，考量曾在法官審理時已坦承犯行，並與對方成立和解並履行中，犯後態度尚可，審酌嚇危害安全罪，判拘役30日，易科罰金3萬元。
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