「不給我去就傳出去」男手握淫片恐嚇前女友遭判拘

曾姓男子與林姓前女友分手後傳簡訊恐嚇，若拒絕他求歡，就會散布手中掌握的四段不雅影片，內容包括「口交、自慰」等...，林女嚇壞向警方報案查辦；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判曾拘役30日。

經查，兩人是前男女朋友關係，因故有嫌隙，曾去年3月用手機傳簡訊給林，稱「四段影片，一個口交、一個自慰」、「只要打給妳沒接要，去找妳不給我去，影片就傳出去了，怕妳恨我不成。」林心生畏懼，向警方報案。