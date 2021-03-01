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「不給我去就傳出去」男手握淫片恐嚇前女友遭判拘

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

曾姓男子與林姓前女友分手後傳簡訊恐嚇，若拒絕他求歡，就會散布手中掌握的四段不雅影片，內容包括「口交、自慰」等...，林女嚇壞向警方報案查辦；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判曾拘役30日。

經查，兩人是前男女朋友關係，因故有嫌隙，曾去年3月用手機傳簡訊給林，稱「四段影片，一個口交、一個自慰」、「只要打給妳沒接要，去找妳不給我去，影片就傳出去了，怕妳恨我不成。」林心生畏懼，向警方報案。

法官認為，曾男不用理性處理與林女的關係，竟傳簡訊恐嚇對方，導致其身心不安，行為不應該，考量曾在法官審理時已坦承犯行，並與對方成立和解並履行中，犯後態度尚可，審酌嚇危害安全罪，判拘役30日，易科罰金3萬元。

曾男在兩人分手後傳簡訊恐嚇林，稱對方若拒絕求歡，就會散布手中掌握的四段不雅影片；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判曾拘役30日。示意圖／ingimage
曾男在兩人分手後傳簡訊恐嚇林，稱對方若拒絕求歡，就會散布手中掌握的四段不雅影片；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判曾拘役30日。示意圖／ingimage

恐嚇 新竹 分手

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