阿嬷級車手謊稱投資比特幣獲利豐厚 南下取款被覊押

陳女涉嫌當詐騙車手被法辦。圖/讀者提供 桃園市67歲陳姓女子疑缺錢花用，被詐欺集團吸收，涉嫌當提款車手，集團成員向楊姓女被害人謊稱，投資比特幣獲利豐沛，要楊在台南安平超商面交330萬元，楊警覺有異，報警埋伏查獲陳女，全案今依詐欺罪嫌函送南檢法辦。

家住台南安平58歲楊姓女被害人，去年10月29日，11月2日先後遭電信詐騙，對方謊稱她的金融帳戶要有資金出入才能活化為幌子，楊信以為真，先後滙出100萬元，80萬元到指定帳戶。

詐騙集團得手180萬元後，又請陳姓女車手向楊女謊稱，投資比特幣高獲利，要陳女當面交付330萬元代為投資。

這次楊女起疑心，報警處理，她向警方報案說，對方以投资比特幣高獲利，她先前被騙180萬元，這次覺得可疑報警。1月31日下午2點多，警方在安平區慶平路超商前埋伏逮捕陳女。

陳女供稱，一名自稱傑利律師要她從桃園搭火車到台南向楊女領取330萬，可獲5萬元酬勞，第一次當車手就被逮，還沒領到酬勞。因陳女說法避重就輕，警詢後向檢方建請覊押，檢察官複訊後認為她涉詐欺罪嫌重大，向法官聲請覊押獲准。