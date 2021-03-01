南投區間測速今開拍？警駁斥謠言怒公布期程

南投縣政府警察局將在台21線埔里鎮桃米里至魚池鄉大雁隧道口設置並實施區間測速照相取締，地方關注，LINE群組更瘋傳預定今天開拍；對此，警方駁斥是謠言，並表示，3月底前才要完工驗收，怎麼可能今天就啟用。

南投縣警局指出，台21線51.2K埔里桃米坑至53.9K澀水路段是往返日月潭風景區的重要道路，該路段不分平假日車流量大，且因是長下坡、多彎道，過去常有駕駛超速釀禍，近3年因超速就發生7起死亡車禍，受傷事故更高達163件。

經交通隊評估決定導入科技執法，去年因此向交通部爭取400萬元經費補助，在在台21線埔里桃米坑至魚池鄉澀水村過了大雁隧道，全長約2.7公里將執行區間測速照相取締，相關區間測速執法設備及沿線道路警示標誌也施作陸續成形。

而因這是南投縣第一個施設區間測速路段，地方民眾關注，網路臉書平台和LINE群組對該測速設備啟用期程眾說紛云，日前更瘋傳「魚池鄉隧道口至桃米坑之區間測速照相，明天送電，預定3月1日開始執行，珍惜您的荷包，請減速慢行。」

對此，南投縣交通隊駁斥是謠言並表示，台21線51.2K埔里桃米坑至53.9K澀水路段區間測速設備根本還沒建置完成，更別說通過驗收，怎麼可能在今天啟用開拍，民眾若關心可關注縣警局公告資訊，不要輕信網路轉傳資訊，以訛傳訛。