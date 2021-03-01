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參加廟會講話大聲被誤以為嗆聲 4打1全遭警移送
屏東林邊一名22歲林姓男子，昨天晚上前往水利村參加廟會，豈料，卻因現場鞭炮聲響過大，與友人對話時，對方誤以為是嗆聲，進而演變成推擠、打架情事。警方獲報到場，帶回林男與4名現場滋事者，以刑法妨害秩序等罪移送，同時擴大追查其他涉案民眾。
這起衝突，發生於昨天晚上9時許，林男前往林邊水利村參加廟會時，向友人打招呼，由於現場環境音過大，講話較大聲，導致對方勿以為在嗆聲，進而演變成推擠、打架情事。
警方獲報到場，將林男與動手李姓男子、陳姓男子等5人帶回偵訊。據了解，林男與其於4人，皆互相認識，卻因講話口氣不佳，發生誤會演變成衝突。
警詢後，將林男與4名現場滋事者以刑法妨害秩序等罪移送，同時擴大追查其他涉案民眾。
據了解，昨晚為該廟會3年一次的繞境活動，對於這次打架事件，記者實際致電詢問，廟方並未回應。
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