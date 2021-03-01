重大刑案被爆六都之冠 高市警：屢破突發治安事件

中央多次撤換高雄市警察局長要改善治安問題，但媒體報導相關數據，今年至2月中旬，重大刑案居六都之冠且暴力竊盜破案率下降。高市警說明，屢破突發治安事件、積極穩定治安。

蘋果日報報導警政署統計指出，今年至2月15日，即現任警察局長黃明昭就職滿月時，高市已發生17件重大刑案，高居六都之冠，暴力、竊盜等指標性案件與去年同期相比，破獲率全面下降，另指A1車禍（造造成人員當場或24小時內死亡）增加。

市警局今天發布新聞稿說明，高市警屢破突發治安事件並積極穩定治安。警察局指出，強化偵防作為，針對暴力、重大、社會矚目案件，全部迅速偵破；全力防制竊盜犯罪，統計今年至2月21日竊盜案件則是比去年同期減少，是六都第3。

對於增加較多的強盜、搶奪案，警方針對時段、路段，強化巡邏及提高見警率並清查犯罪治安人口和淨化治安環境等。

市警局還指出，防制車禍有成果，今年至2月25日發生A1車禍32件33人，與去年同期比較減少12件12人，A2車禍（造成人員受傷或超過24小時死亡）6607件9439人，與去年同期比較，減少137件151人。警方允諾加強重要路段及路口的執法，以防制及降低車禍發生。

高雄市交通警察大隊今天也引用交通部公布109年交通事故統計數據指出，高雄市109年交通事故30日內死亡人數348人，較108年351人減少3人，下降1%；另外，致死傷交通事故總件數109年發生較108年同期減少1593件1826人，件數較前一年下降3.7%，下降幅度為六都第1。