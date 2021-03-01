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台中老舊派出所翻新 丟出舊鐵櫃藏有35年信號槍彈

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局文正所在去年底完成派出所耐震補強工程，近日正在清理所內欲丟棄的廢棄物，但警方在上月27日接獲資源回收場人員通報，警方棄置的鐵櫃中藏有1把信號槍與6發信號彈，警方事後追查，發現該批槍彈是35年前生產，也無相關列管簿冊，經鑑驗後無殺傷力，未來將查明是否有列管，並依規定追究相關人員責任。

台中市北屯某資源回收場2月27日下午清理廢棄物時，發現第二警分局文正派出所載運前來回收之廢棄鐵櫃裡面，藏有信號槍1把及紅色練習煙幕彈6發，隨即通報轄區警方及軍方處理，經鑑定並無殺傷力，有關該批裝備保管處理流程有無缺失，第二警分局正積極調查中。

據查，台中市第二警分局文正派出所在去年12月完成耐震補強工程，近期正逐步清理汰除廢棄物；2月27日下午1時許，該所員警將所內廢棄無財產登記的鐵櫃載運至資源回收場，工作人員整理時竟然在鐵櫃內發現信號槍1把、紅色練習煙幕彈6發，隨即通報相關單位。

第二警分局表示，經查該批訓練煙幕彈分別標示為1986年及1988年製，距今已約35年，經鑑識人員確認並無殺傷力，亦非屬「槍砲彈藥刀械管制條例」管制品；據瞭解該批早期訓練裝備年代久遠，早已超過使用年限，為何未進一步清理原因尚待釐清，警方將於查明後，依規定追究相關疏失人員責任。

台中市第二警分局文正所近日汰除所內廢棄物時，發現一批年代久遠的信號槍彈，經鑑定後無殺傷力。圖／讀者提供
台中市第二警分局文正所近日汰除所內廢棄物時，發現一批年代久遠的信號槍彈，經鑑定後無殺傷力。圖／讀者提供
台中市第二警分局文正所近日汰除所內廢棄物時，發現一批年代久遠的信號槍彈，經鑑定後無殺傷力。圖／讀者提供
台中市第二警分局文正所近日汰除所內廢棄物時，發現一批年代久遠的信號槍彈，經鑑定後無殺傷力。圖／讀者提供

資源回收 台中市 廢棄物

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