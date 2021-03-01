台中老舊派出所翻新 丟出舊鐵櫃藏有35年信號槍彈

台中市第二警分局文正所在去年底完成派出所耐震補強工程，近日正在清理所內欲丟棄的廢棄物，但警方在上月27日接獲資源回收場人員通報，警方棄置的鐵櫃中藏有1把信號槍與6發信號彈，警方事後追查，發現該批槍彈是35年前生產，也無相關列管簿冊，經鑑驗後無殺傷力，未來將查明是否有列管，並依規定追究相關人員責任。

台中市北屯某資源回收場2月27日下午清理廢棄物時，發現第二警分局文正派出所載運前來回收之廢棄鐵櫃裡面，藏有信號槍1把及紅色練習煙幕彈6發，隨即通報轄區警方及軍方處理，經鑑定並無殺傷力，有關該批裝備保管處理流程有無缺失，第二警分局正積極調查中。

據查，台中市第二警分局文正派出所在去年12月完成耐震補強工程，近期正逐步清理汰除廢棄物；2月27日下午1時許，該所員警將所內廢棄無財產登記的鐵櫃載運至資源回收場，工作人員整理時竟然在鐵櫃內發現信號槍1把、紅色練習煙幕彈6發，隨即通報相關單位。