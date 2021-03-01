登北大武山單攻腳扭傷報案救援 14人漏夜護送2人下山

屏東縣泰武鄉北大武山是台灣五嶽之一，屏東縣消防局昨晚間近8點接獲報案，一男一女兩人單攻北大武山返程途中，陳姓男子腳扭傷，但可緩慢行走，陪同的女性友人王姓女子下山時也腳扭傷，消防局出動14人前往，漏夜將2人護送下山，無外傷，兩人拒絕送醫。

屏東縣消防局指出，昨天晚間近8點，接到民眾報案，泰武鄉北大武山2.5公里處，民眾腳扭傷，無法行走，請求救援。消防局派遣第二大隊、泰武、來義、萬巒、內埔、潮州分隊共計7車14人攜帶山難救助及急救裝備前往救援，並通知警察局及林務局人員前往協助，晚間10點多接觸到傷者。

36歲陳姓男子與30歲王姓女子兩人因為登記不到山屋，單攻北大武山，下山時腳扭傷，兩人都還可以自行緩慢行走，14名救難人員護送兩人下山，今天凌晨12點40分送下山後，因無外傷，兩人拒絕送醫。