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台中太平民宅凌晨火警 盲女不及逃生命喪2樓窗邊

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，消防人員據報趕抵時時一、二樓已全面燃燒，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體；負責照顧她的女移工則即時從二樓上加蓋的皮鐵屋跳出獲救，起火原因調查中。

據指出，消防人員接獲報案時說二樓還有民眾還未逃生，立即出動23輛消防車63人馳往救援，但到達時一、二樓已全面起火燃燒，除了搶救火警也一邊搜救人命，後來在凌晨4時35分時控制火勢，並在二樓靠近窗戶邊，發現鄭女（42歲）已明顯死亡。

據屋主表示，民宅裡面住的是她女兒與外勞，女兒住在二樓，因全盲行動不便，最後沒有逃出來。

台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體。圖／台中市消防局提供

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