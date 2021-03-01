聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中太平民宅凌晨火警 盲女不及逃生命喪2樓窗邊
台中市太平區永豐路一棟兩層樓民宅凌晨3時許突然起火，消防人員據報趕抵時時一、二樓已全面燃燒，住在二樓的屋主女兒鄭姓女子因視力全盲來不及逃生，消防人員最後在二樓窗戶邊發現她的屍體；負責照顧她的女移工則即時從二樓上加蓋的皮鐵屋跳出獲救，起火原因調查中。
據指出，消防人員接獲報案時說二樓還有民眾還未逃生，立即出動23輛消防車63人馳往救援，但到達時一、二樓已全面起火燃燒，除了搶救火警也一邊搜救人命，後來在凌晨4時35分時控制火勢，並在二樓靠近窗戶邊，發現鄭女（42歲）已明顯死亡。
據屋主表示，民宅裡面住的是她女兒與外勞，女兒住在二樓，因全盲行動不便，最後沒有逃出來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言