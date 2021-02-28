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小客車路不熟掉入邊坡 警、民合作一起救

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市樹林警分局山佳派出所所長蕭偉任、巡佐黃俊仁、警員許毓仁24日晚間執行巡邏勤務時，接獲通報一輛小客車懸空卡在樹林東和街邊坡上，員警立即趕赴現場協助救援。發現陳姓男子到樹林拜訪友人，途中行經東和街因對道路狀況不熟悉，不慎偏離車道，將車子卡在斜坡上，所幸在警方與路旁民眾的協助下，順利拉回路面。

陳姓男子人生地不熟，發生問題時趕緊報警並聯絡拖吊車道路救援，山佳所員警到場後，發現車輛僅剩輪胎卡在路面上支撐，幸好有熱心民眾經過協助將車上駕駛及乘客拉出車內脫困，雖然駕駛及乘客都受到驚嚇，但無人受傷，順利化解了一場危機。

樹林分局呼籲大家，山區夜間視線昏暗，道路路幅狹窄彎道多，行駛山區產業道路車速要放慢，遇緊急狀況可請求警方到場協助。

掉落邊坡的小客車在警民合作下，終於順利被拉回路面，讓車主鬆了一口氣。圖／新北市樹林分局提供
掉落邊坡的小客車在警民合作下，終於順利被拉回路面，讓車主鬆了一口氣。圖／新北市樹林分局提供

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