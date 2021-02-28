影／嘉義太保花海旁傳死亡車禍 駕駛彈飛車外倒臥血泊

嘉義縣太保市台18線4.5k靠近花海處，今日下午1時驚傳死亡車禍，一名年約40歲蘇姓男子，駕駛小貨車疑似未注意號誌，與對向慢車道一台休旅車相撞，車體嚴重變形，彈飛車外倒臥血泊，當場失去呼吸心跳。

據了解，蘇男當時駕駛小貨車，準備從台18線進入新埤的產業道路，前往自家農田施肥，疑似因陽光刺眼，未注意對向39歲蘇姓休旅車駕駛從嘉義市往太保市行駛，閃避不及，發生意外。

巨大撞擊力讓2車車頭幾近全毀，小貨車右側車身受撞凹陷，原地旋轉數圈，駕駛蘇男當場噴飛，頭顱嚴重受創倒臥血泊中，失去生命跡象，休旅車駕駛僅輕微擦挫傷。