快訊

一張圖看天氣！下周兩度變天 北台這天起轉濕涼

基隆男喝醉搭小黃 報錯住址下車走錯路掉水溝

中央社 / 基隆28日電

基隆市張姓男子昨晚疑喝醉搭計程車返家，報錯地址下車後走到中興國小後方山區不慎跌落水溝，警消今天上午獲報到場，張男一度瞳孔放大且失溫，所幸送醫治療後救回一命。

基隆市消防局上午10時許接獲通報，指稱信二路74巷有名男子跌坐在水溝，警方到場時，年約30歲張姓男子下半身泡在水溝內，立即將他帶到一旁後，張男面對警方詢問沒有回應，隨後突然翻白眼，呼吸微弱且疑有失溫情況。

正當警方準備替張男實施心肺復甦時，救護員及時抵達，合力將張男抬上搬運毯送上救護車，經送醫治療後，所幸沒有生命危險。

張男住在基隆市深澳坑路，昨晚疑喝醉搭計程車返家，可能因為報錯住址，才會被載到中興國小附近。

一名當地婦人表示，今天一早就聽到犬隻狂吠，出門查看才發現張男坐在水溝邊，後來又跌落水溝，才會趕緊報案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆 計程車 救護車

延伸閱讀

基隆火車站外許多人走過的天橋要拆了 站前吹起懷舊風

基隆無雨屋內鬧水災 4樓公寓洗衣機爆管水淹樓梯間

台東疑老農夫妻騎車墜溝 2人命危送醫搶救

苗栗高手車停水溝上3年零失誤 非屬道路警不罰

相關新聞

國道一號6車追撞 翻車一家3口幸輕傷女主人安胎中

國道一號南下173+700公里處，今天下午1時48分發生6車連撞車禍。其中，1輛轎車翻車，車上夫妻和1小孩一家三口被送往...

影／大型重機騎士疑過彎不慎 滑落中橫公路邊坡

一名45歲徐姓男子今天騎大型重機經由台8線（中橫公路）西往東行駛，行經台8線139公里處過彎時，不慎自摔滑落10公尺邊坡...

桃園8旬老翁電動車沒電受困 警人力牽車揮汗登山客助力

桃園市86歲林姓老翁今天中午自己開電動代步車出外散步，他行經桃園區成功路的桃園烈祠附近，不料電動代步車沒電，他一度下車企...

油罐車和轎車擦撞轎車翻車 一家4人有3人受傷

西濱快速道路台中清水段今天下午發生擦撞車禍，油罐車和轎車擦撞後，轎車側翻，車內一家4口有3人受傷，都送醫治療，肇事原因警...

影／國道1號大雅段6車追撞翻車 一家3口受傷送醫

國道一號大雅段今天中午發生追撞車禍，6車追撞後，其中一家3口的轎車翻車，3人都受傷送醫治療，國道警方已排除車禍現場，恢復...

里長辦公室泡茶區達摩木雕像遭竊 警方迅速找回

58歲楊姓男子日前至北市大同區蓬萊里辦公室，涉嫌偷走泡茶桌後方的一尊達摩木雕像，里長發現報案，警方循線追查從事二手商品的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。