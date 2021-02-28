基隆男喝醉搭小黃 報錯住址下車走錯路掉水溝

基隆市張姓男子昨晚疑喝醉搭計程車返家，報錯地址下車後走到中興國小後方山區不慎跌落水溝，警消今天上午獲報到場，張男一度瞳孔放大且失溫，所幸送醫治療後救回一命。

基隆市消防局上午10時許接獲通報，指稱信二路74巷有名男子跌坐在水溝，警方到場時，年約30歲張姓男子下半身泡在水溝內，立即將他帶到一旁後，張男面對警方詢問沒有回應，隨後突然翻白眼，呼吸微弱且疑有失溫情況。

正當警方準備替張男實施心肺復甦時，救護員及時抵達，合力將張男抬上搬運毯送上救護車，經送醫治療後，所幸沒有生命危險。

張男住在基隆市深澳坑路，昨晚疑喝醉搭計程車返家，可能因為報錯住址，才會被載到中興國小附近。

一名當地婦人表示，今天一早就聽到犬隻狂吠，出門查看才發現張男坐在水溝邊，後來又跌落水溝，才會趕緊報案。

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