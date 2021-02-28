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影／大型重機騎士疑過彎不慎 滑落中橫公路邊坡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

一名45歲徐姓男子今天騎大型重機經由台8線（中橫公路）西往東行駛，行經台8線139公里處過彎時，不慎自摔滑落10公尺邊坡。花蓮縣消防局出動3車7人救援，架設繩索吊掛救出徐男，幸好男子意識清楚，右胸疼痛，右邊眉毛有撕裂傷及肢體多處擦傷，立即送往慈濟醫院救治，詳細車禍原因將由警方調查釐清。

天祥派出所副所長蔡大衛表示，今天下午接獲路人報案，有一輛大型重型機車疑似過彎時不慎滑出路邊，現場勘驗後，疑似地上有機車擦痕，機車則衝出護欄中間，卡在邊坡樹枝上。因為在合歡山有消防駐點人員，先將受傷騎士送醫，後續由警方調查車禍原因。

警方指出，下午2時30分經新秀消防分隊將徐男救援拉到路面，男子右眼及全身有多處擦傷，送往慈濟醫院治療，於下午4時40分抵達醫院，生命跡象穩定，酒測值為0，持有合格駕照。

一名45歲徐姓男子今天騎大型重機經由台8線西往東行駛，行經台8線139公里處過彎時，不慎自摔滑落10公尺邊坡，幸好只有輕傷。圖／警方提供
一名45歲徐姓男子今天騎大型重機經由台8線西往東行駛，行經台8線139公里處過彎時，不慎自摔滑落10公尺邊坡，幸好只有輕傷。圖／警方提供
徐男騎乘大型重型機車時，疑似過彎時不慎衝出護欄，卡在台8線邊坡樹枝上，幸只受輕傷。圖／警方提供
徐男騎乘大型重型機車時，疑似過彎時不慎衝出護欄，卡在台8線邊坡樹枝上，幸只受輕傷。圖／警方提供

車禍 慈濟 中橫公路

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