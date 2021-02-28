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桃園8旬老翁電動車沒電受困 警人力牽車揮汗登山客助力

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市86歲林姓老翁今天中午自己開電動代步車出外散步，他行經桃園區成功路的桃園烈祠附近，不料電動代步車沒電，他一度下車企圖步行，卻因手腳不靈光跌倒，擦傷手腳，受困路上，警方巡邏經過發現將老翁送醫，警員吳哲輝更自己用人力推該代步車到醫院滿頭大汗，幸好林姓老翁擦傷包紮無大礙，家屬據報趕到一再稱謝。

警方表示，林姓老翁開電動代步車外出散步，該車行駛桃園區成功路靠近忠烈祠附近爬坡耗電，造成該代步車沒電，停在路旁，林翁一度下車企圖步行，不料行動不便跌倒擦傷，只好放棄等在代步車求援。

警員吳哲輝、劉佾芃2人正好從虎頭山環保公園巡邏下山，員警表示，途中看見林翁坐在電動車上無法行進，又見林翁手腳擦傷、臉面焦急，詢問才知林翁代步車沒電、跌倒，先將他送至台北榮總桃園分院治療無大礙，吳隨後自己用人力牽該代步車到該醫院，途中滿頭大汗，1名登山民眾見狀主動協助推車，林翁家人趕到醫院照顧和載回該代步車充電。

桃園市林姓老翁電動代步車沒電下車跌倒擦傷，巡邏警員協助送醫後，自己用人工牽該代步車到醫院交給家屬。記者曾增勳／翻攝
桃園市林姓老翁電動代步車沒電下車跌倒擦傷，巡邏警員協助送醫後，自己用人工牽該代步車到醫院交給家屬。記者曾增勳／翻攝
桃園市林姓老翁（左）電動代步車沒電下車跌倒擦傷，警員巡邏送醫，還自己用人工牽該代步代車到醫院交給家屬。記者曾增勳／翻攝
桃園市林姓老翁（左）電動代步車沒電下車跌倒擦傷，警員巡邏送醫，還自己用人工牽該代步代車到醫院交給家屬。記者曾增勳／翻攝

老翁 榮總 忠烈祠

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