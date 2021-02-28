桃園8旬老翁電動車沒電受困 警人力牽車揮汗登山客助力

桃園市86歲林姓老翁今天中午自己開電動代步車出外散步，他行經桃園區成功路的桃園烈祠附近，不料電動代步車沒電，他一度下車企圖步行，卻因手腳不靈光跌倒，擦傷手腳，受困路上，警方巡邏經過發現將老翁送醫，警員吳哲輝更自己用人力推該代步車到醫院滿頭大汗，幸好林姓老翁擦傷包紮無大礙，家屬據報趕到一再稱謝。

警方表示，林姓老翁開電動代步車外出散步，該車行駛桃園區成功路靠近忠烈祠附近爬坡耗電，造成該代步車沒電，停在路旁，林翁一度下車企圖步行，不料行動不便跌倒擦傷，只好放棄等在代步車求援。