影／幫老婦人推車上坡2公里 暖心郵務士感動人心

中華郵政公司苗栗郵局郵務士江奉錦日前在苗栗縣西湖鄉，因為想起自己的祖母「很不捨」，放下機車幫忙一名老婦人推堆滿資源回收物的小堆車，上坡2公里約50分鐘，路過送貨員拍下並分享，感動許多網友，大呼暖心！

送貨員拍下的影片在LINE群組，及臉書社團「郵局郵政全民開講」等網路轉傳，苗栗郵局相關人員昨天也收到，並查證確有其事，江奉錦是很自然的狀態下，發揮惻隱之心，幫助老太太，溫馨讓路人都感受到暖心，苗栗郵局經理吳宏泰口頭嘉許，並將於3月27日擴大局務會報表揚。

「郵局郵政全民開講」2月26日的PO文指出，印象中，綠衣天使的郵差，也像採蜜的蜜蜂一般在大街小巷中穿梭，趕緊送完郵件，能早點休息或下班了，然而今天在前往西湖送貨的途中，所看到的一幕，却令他深深的震撼與動容！那是位於五湖與南勢之間，一條長長而蜿蜒的上坡路段，一位郵差先生日正當中之下 ，氣喘吁吁的推著小推車往前走，後邊跟著一位老阿婆。