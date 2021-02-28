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影／幫老婦人推車上坡2公里 暖心郵務士感動人心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

中華郵政公司苗栗郵局郵務士江奉錦日前在苗栗縣西湖鄉，因為想起自己的祖母「很不捨」，放下機車幫忙一名老婦人推堆滿資源回收物的小堆車，上坡2公里約50分鐘，路過送貨員拍下並分享，感動許多網友，大呼暖心！

送貨員拍下的影片在LINE群組，及臉書社團「郵局郵政全民開講」等網路轉傳，苗栗郵局相關人員昨天也收到，並查證確有其事，江奉錦是很自然的狀態下，發揮惻隱之心，幫助老太太，溫馨讓路人都感受到暖心，苗栗郵局經理吳宏泰口頭嘉許，並將於3月27日擴大局務會報表揚。

「郵局郵政全民開講」2月26日的PO文指出，印象中，綠衣天使的郵差，也像採蜜的蜜蜂一般在大街小巷中穿梭，趕緊送完郵件，能早點休息或下班了，然而今天在前往西湖送貨的途中，所看到的一幕，却令他深深的震撼與動容！那是位於五湖與南勢之間，一條長長而蜿蜒的上坡路段，一位郵差先生日正當中之下 ，氣喘吁吁的推著小推車往前走，後邊跟著一位老阿婆。

PO文指出，原本不以為意，車行了一段路程，才發現原來是這位郵差先生，把自己的機車停下，回頭幫忙阿婆推小推車上坡，他的眼淚幾乎要奪眶而出了，特地調轉車頭，回去偷拍了相片，和一小段視頻，古人說：勿以善小而不為，他不認識這位郵差先生和阿婆，只是這一幕讓他深深的感動，人間自有真情在！

郵務士江奉錦日前幫忙老婦人推車上坡2公里約50分鐘，暖心感動網友。圖／擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」
郵務士江奉錦日前幫忙老婦人推車上坡2公里約50分鐘，暖心感動網友。圖／擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」
郵務士江奉錦日前幫忙老婦人推車上坡2公里約50分鐘，暖心感動網友。圖／擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」
郵務士江奉錦日前幫忙老婦人推車上坡2公里約50分鐘，暖心感動網友。圖／擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」

郵局 郵差 送貨員

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2公里上坡太吃力！郵務士幫阿婆推回收車 這舉動讓他看了淚崩

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