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八里掩埋場還在燒 環保局：空氣品質正常

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市八里掩埋場今日上午傳出火警，火勢一路延燒至今仍有殘火未熄，在中午一度傳出附近一帶傳出異味且有空氣品質疑慮。環保局在下午表示一切恢復正常，呼籲民眾平時要丟的廢棄物要做好分類，切勿夾帶未妥善處理且易燃的用品，以免造成收運人員安全。

這次火警發生在八里掩埋場暫置區，該地多堆放過年期間環保局所清運的大型家具，但消防局透露，目前火還沒完全熄滅，詳細起火原因還需調查。

在上午傳出火警後，環保局稽查隊在林口區文化三路一段、忠孝路一帶確認空氣品質狀況，一度有出現異味且感測數值也有反應，提醒林口區南勢里、麗林里、仁愛里及麗園里以及桃園龜山區的民眾盡量避免外出。

到下午2時左右，異味已經消散，環保局監測空氣品質後數值恢復正常，環保局指出，平時掩埋場就有常態性灑水降溫及消防水車預備機制以防範火警，等消防局釐清起火原因後將更精進相關防疫措施。

環保局提醒民眾，平時交由垃圾車及回收車的廢棄物應確實做好分類，切勿夾帶未妥善處置之易燃物如高壓瓶罐、行動電源等用品，以免造成第一線收運人員安全。

八里掩埋場上午傳出火警，至今尚未完全撲滅。圖／新北市消防局提供
八里掩埋場上午傳出火警，至今尚未完全撲滅。圖／新北市消防局提供

空氣品質

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