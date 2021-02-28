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影／男子醉茫茫不知走錯路 跌落溪澗泡水一晚險喪命

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市住在深澳坑的張姓男子昨晚酒後搭計程車回家，疑說錯地址被載到信二路74巷口。下車後也未發現不對勁，走上山坡跌落小山澗。張男下半身泡在水中一夜，今天近午被人發現時，腳掌已泡到泛白，並疑失溫差點險些昏迷，所幸及時送醫急救撿回一命。

基隆警、消今天上午11點多接獲報案，信二路74巷內有名男子坐在山澗中。 員警到場，看到年約30歲的張男下半身泡在水中，趕緊先將他拉到岸上。張男被拉起後坐著地上，接著突然往後傾倒，眼神呆滯，面對員警問話都未回應。

張男躺在地上一會兒，突然翻白眼，呼吸微弱，員警擔心出意外，準備施作心肺復甦術。不久消防局救護人時趕到，檢查瞳孔發現疑因失溫有放大情形，趕緊將他搬運上救護車，送醫急救後脫險。

據了解，張男昨晚10點多酒後醉搭計程車，準備返回深澳坑住家，可能因為向司機說錯地址，被載到信二路74巷中興國小附近。

警方研判張下車後，沒有發現走錯路，並一路走向中興國小後方山區，最後跌落山澗，無力爬起，因此下半身在水中泡了一晚，直到今日近午才被人發現獲救。

住在當地的老婦人說，昨晚有聽到後方山坡傳來人聲，以為是鄰居喝醉酒，未加理會。今天上午聽到家裡養的狗狂吠，前往山澗處看見有名男子半身泡在水中，趕緊報案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市張男酒後搭走錯路，在中興國小後方山坡跌落小山澗，下半身泡在水中一夜才被人發現，送醫撿回一命。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張男酒後搭走錯路，在中興國小後方山坡跌落小山澗，下半身泡在水中一夜才被人發現，送醫撿回一命。記者邱瑞杰／翻攝

計程車 基隆 救護車

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