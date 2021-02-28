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影／國道1號大雅段6車追撞翻車 一家3口受傷送醫
國道一號大雅段今天中午發生追撞車禍，6車追撞後，其中一家3口的轎車翻車，3人都受傷送醫治療，國道警方已排除車禍現場，恢復交通，初判事故原因，後車未注意車前狀況，沒保持安全距離，詳細肇事原因仍由國道警方調查中。
國道警察泰安分隊調查，今天中午1點多，國道一號大雅交流道南下減速車道發生追撞車禍，最前方轎車將下交流道，後方車輛連續追撞，其中一輛轎車翻車，車上一對夫妻和一名小孩受傷，無生命危險。
今天是連假第二天，國道一號豐原到大雅段嚴重塞車，車速慢約30公里，豐原交流道還塞到平面道路，一名駕駛說，因為國道塞車，許多駕駛看到前方車流開始動，就迫不及待加速，若未保持安全距離，容易追撞。
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