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里長辦公室泡茶區達摩木雕像遭竊 警方迅速找回

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

58歲楊姓男子日前至北市大同區蓬萊里辦公室，涉嫌偷走泡茶桌後方的一尊達摩木雕像，里長發現報案，警方循線追查從事二手商品的楊姓男子涉案，並在其後車廂發現達摩木雕像，全案依照竊盜罪嫌函送法辦，里長感謝警方鍥而不捨找回達摩木雕像。

警方指出，蓬萊里里長何英輝在本月19日上午8時許報案，蓬萊里里民辦公室外的泡茶區長期開放給民眾泡茶談話，泡茶桌後方有一尊達摩木雕放置三至五年，卻突然不見蹤影，疑似遭人偷竊，損失金額約2萬元。

警方不敢大意調閱監視器畫面，發現楊姓男子日前清晨獨自一人坐在泡茶桌觀察許久，認為都沒有人在場，隨即起身抱走達摩木雕。警方循線比對相關資料，發現楊男駕車前往萬華區長順街，當場查獲楊男，並從後車廂中發現傾倒的達摩木雕。

楊男到案後稱，從事二手商品買賣，暗中盤算里辦公室的木雕像，若變賣可賺取不少財富，才會下手行竊，全案依照竊盜罪嫌函送法辦。

遭失竊的達摩木雕經發回給里長，再度回到蓬萊里辦公室泡茶區，里長讚賞並感謝寧夏派出所警員積極辦案，案發3天找回失竊的達摩木雕像。

警方循線查獲涉嫌行竊的楊姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
警方循線查獲涉嫌行竊的楊姓男子。記者蕭雅娟／翻攝
里長辦公室泡茶區的達摩木雕像遭竊，幸好順利找回無受損。記者蕭雅娟／翻攝
里長辦公室泡茶區的達摩木雕像遭竊，幸好順利找回無受損。記者蕭雅娟／翻攝

車廂 竊盜 偷竊

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