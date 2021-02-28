影／反對北宜區間測速 2000名車友繞行北宜遞陳情書

新北市政府2019在北宜公路裝設區間測速，後來因爆出資安疑慮，宣布暫時停用，以移動式測速繼續執法，民間團體認為政府濫設區間測速，今日號召2000名汽、機車友參加「228北宜乖寶寶運動」，分別從新北與宜蘭出發至坪林集結，遞交陳情給交通部及新北市警局。公路總局回應，有鑑於民眾反映，他們將派員針對13個有可能調整速限的路段會勘，6月定案，決定是否調高路段速限。

台灣機車路權促進會因不滿區間警方在北宜裝設區間測速，且限速僅40公里，號召車友在今日上午參加「228北宜乖寶寶運動」，約有2000人響應，整條道路都是參加活動的汽、機車，車陣延綿不決。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，車輛會發生意外不是只有機車騎士騎太快的問題，應與道路設計、柏油路排水性、防滑等也都有相關，有些人騎10、20公里也會摔車，若現在因為有人受傷，就將車速訂為40公里，那未來再有人發生車禍，政府是不是就要再下修至25公里?這不是解決問題的方法，另外他也提到，難道重機車有真的很喜歡騎北宜嗎?重點是因為他們不能上國道。

交通部公路總局第一區養護工程處交通管理及控制中心主任江堅銘說，北宜公路這中間的43公里路段共有117處彎道，其中99處轉彎半徑小於75公尺，而依照規定，轉彎半徑小於75公尺的路段就是時速50公里的下限，若轉彎完就提升速限，遇到轉彎就降速，對駕駛來說反而是干擾，所以他們才會將時速訂為40公里。

江堅銘指出，但日前有民眾反映限速過低的問題，他們也在一月派人前往調查，發現有些路段中間直線距離較長，有機會調高速限，目前檢核出13個路段有機會調整，接下來會逐點會勘，最後結果將於6月定案。