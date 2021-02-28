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疑為了十萬債務糾紛 高雄男子移動KTV招牌還潑汽油遭辦

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市歐姓男子疑似與鳳山區自由路住商混合大樓的某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，本月26日到該KTV找鄭男，卻因鄭男不在，憤而移動KTV門口招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸，警方調閱監視器後鎖定歐男，通知歐男到案說明，全案依恐嚇、公共危險罪嫌函送偵辦。

鳳山警分局26日上午9時許接獲該KTV負責人報案，表示KTV放在一樓的招牌遭人移置，大樓出入口地上還有一攤汽油及被丟棄的寶特瓶，威脅意味濃厚，警方受理後由偵查隊、忠孝所組成專案小組積極偵辦。

監視器畫面中可見一名男子身著黑色上衣及黑色口罩，移動該KTV門口附輪招牌，一直到卡住大樓門口，才潑灑汽油後騎機車逃逸，幸好當時招牌未起火釀成災害，警方調閱沿路監視器以車追人，發現歐男（36歲）涉嫌重大，通知歐男昨天晚間6時許到案說明。

歐男起初只稱潑灑的是水，後來向警方承認，他與KTV鄭姓股東有十萬元的債務糾紛，原本犯案當天是要找鄭男談判，但鄭男不在店內，他才一時氣憤，拿幫浦抽取自己機車的汽油，並裝進寶特瓶內，朝KTV的招牌潑灑洩憤，犯案後騎車逃逸。

警方詢後將歐男依恐嚇、公共危險罪依法送辦，鳳山分局提醒，民眾如有債務糾紛應循正常管道協調，以免觸法而得不償失。

高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
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高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝
高雄市歐姓男子疑似與鳳山區某間KTV鄭姓股東有十萬元債務糾紛，竟移動該KTV招牌並潑灑汽油後騎機車逃逸。記者陳玫伶／翻攝

KTV 監視器 債務

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