500多輛汽機車分批上路 抗議北宜時速限40公里、區間測速不合理
台灣民間團體認為北宜公路時速限制40公里及區間測速措施不合理，發起「北宜區間乖寶寶活動」，以速限40公里行駛北宜表達訴求；具警方統計，活動約莫集結500多輛汽機車，但由於車隊分批出發，也有人是從宜蘭段上北宜，車流大致順暢，車多時也有30公里速度。另外，活動期間北宜18公里處也發生汽車追撞事故，但事故原因有待警方調查。
「北宜區間乖寶寶」活動今天下午1時左右結束，新北警方再次呼籲民眾遵守交通法令，依速限行駛，並強調實施區間平均速率目的也是藉由速度管理來保障行車安全。
新北警表示，北宜公路因常有車輛超速行駛，當地居民反映飽受受車輛噪音影響，往年因超速導致車輛失控的嚴重事故層出不窮。北宜首推區間測速是2019年，實施路段為19公里到23公里，實施之前，該路段往前推算10年共發生6件死亡車禍，實施之後，至今不曾發生，因此辦理延伸設置。
「就算區間測速取消，速限還在，用路人一樣還是要遵守！」有基層員警表示，區間測速只是警察執法取締違規的一種手段，就算取消，仍有定點測速、臨檢點或巡邏取締等方式可代替，只要違規，還是會依法告發。另外，也有員警表示「若用路人守法，手段存廢與否根本不重要」。
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