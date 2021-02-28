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客家人掃墓高峰人潮少一半 苗栗雜草火警一上午23起

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

今天是客家人掃墓高峰，疑因許多民眾都將祖先移往塔骨塔，苗栗縣公墓祭拜人潮比往年少約一半，不過，公墓雜草火災依然頻仍，1個上午發生23起，還好並沒有釀成災害，3月6日、7日是另一波掃墓高峰，縣府消防局特別提醒民眾「四不二記得」墓地防火要領。

元宵節後到清明節是客家人掃墓季，第一波高峰於昨天、今天，苗栗市、頭份市等地公墓，都沒有湧現預期的人潮，苗栗市大坪頂公墓掃墓的謝姓家族說，家族於元宵節過後第一個周日上午掃墓，今年罕見沒有塞車，可能是許多民眾將祖先移往納骨塔祭拜。

客家人掃墓習俗施放鞭炮煙火，不慎容易引發雜草火災，各地今天一個上午就有23件，消防人員疲於奔命，掃墓第二個高峰期於下一個周休二日，消防局提醒墓地防火「四不二記得」，即「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾」。

此外，3月6日、7日苗栗市第一、二公墓採北往南向左側單邊停車，車輛維持雙向通行管制，第四公墓禁止汽車進入，上午6點半到11點半在公墓旁漁市場，提供中型巴士接駁服務，隨招隨停。

今天是客家人掃墓高峰，苗栗縣公墓祭拜民眾比往年明顯減少。記者范榮達／攝影
今天是客家人掃墓高峰，苗栗縣公墓祭拜民眾比往年明顯減少。記者范榮達／攝影
今天是客家人掃墓高峰，苗栗縣公墓祭拜民眾比往年明顯減少。記者范榮達／攝影
今天是客家人掃墓高峰，苗栗縣公墓祭拜民眾比往年明顯減少。記者范榮達／攝影

元宵節 火災 周休二日

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