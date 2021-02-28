快訊

直播／新確診個案？疫苗有下文？ 指揮中心下午2時記者會

獨／不止鳳梨被禁 六龜蓮霧下周銷往大陸訂單喊停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒簽聯絡簿不敢回家 警方終尋獲獨走8小時小學童

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄1名國小學童沒拿家長聯絡簿給媽媽簽名，害怕被罵，不敢回家，獨自流連街頭、公園。家人四處找不到他，心急如焚趕緊報警，警方動員找人，終於在他失蹤後8小時，在公園尋獲他，母子見面相擁而泣，在員警諄諄勸導下，小學童終於破涕為笑，不敢再犯錯。

據了解，陳姓學童2月23日和同學糾紛，老師在家長聯絡簿上記載內容，要他交給媽媽簽名，但他害怕，不敢拿給媽媽，隔天老師發現聯絡簿沒家長簽名，要求他必須給家長簽名，中午放學後，他沒上安親班的車，便獨自離去，直到安親班通知家長和學校，四處找不到他，媽媽因他從來不曾沒告知去向，擔心出意外，馬上求助警方協尋。

當轄區警方通報高雄市少年警察隊，女偵查佐黃如玉也有小孩念國小，知道媽媽必定心急如焚，趕緊調閱相關監視畫面，四處追尋陳童下落，發覺陳童離校後，背著書包獨自離去，黃如玉問出陳童在學校狀況，研判陳童應該因聯絡簿沒簽，不敢回家，走遍附近公園，直到當天晚間8點，果然在陳童家附近的公園找到他，帶他到附近派出所，聯絡陳童母親到場，母子一見面便相擁而泣。

高雄市少年警察隊長王春生表示，協尋失蹤人口、中輟生是警方責無旁貸的責任，與各級學校將持續保持密切聯繫，提高合作緊密度，加強協尋失蹤人口及中輟生，強化青少年、兒童保護工作。

不敢回家的學童一見媽媽，母子相擁而泣。記者林保光／翻攝
不敢回家的學童一見媽媽，母子相擁而泣。記者林保光／翻攝
高雄市警少年隊偵查佐黃如玉（左）諄諄勸導小學童。記者林保光／翻攝
高雄市警少年隊偵查佐黃如玉（左）諄諄勸導小學童。記者林保光／翻攝

聯絡簿 失蹤

延伸閱讀

不放棄任何學生 謝明冲尋中輟生20年來如日常

削完鉛筆「直往同學額頭刺」留洞 爸忍不住怒揚言「報仇」

高中職「中離生」 年逾2萬人

屁孩惡搞愛心冰箱 「鋼鐵爸」見物資腐敗心痛提告

相關新聞

40歲男清晨闖嘉義平交道遭撞身亡 影響台鐵6列次

台鐵2124次、嘉義開往基隆的區間車，今天清晨5點4分在嘉義市國華街平交道撞上1名闖入鐵軌的男子，男當場身亡；警方目前確...

新北中和店面起火 14人嗆傷預防性送醫

新北市中和區景安路一處巷弄店面，今天上午不明原因起火燃燒，由於衣物雜物助燃，現場全面燃燒，警消趕往灌救，6時50分左右撲...

嘉麗寶色情酒店遭搜索 會計嚇到手機不知怎麼用

調查局偵辦中山警包庇色情酒店案，因「嘉麗寶」酒店多次遭搜索，酒店高層為防再遭突襲，多次召開「教戰會議」，要求幹部若再遇到...

500多輛汽機車分批上路 抗議北宜時速限40公里、區間測速不合理

台灣民間團體認為北宜公路時速限制40公里及區間測速措施不合理，發起「北宜區間乖寶寶活動」，以速限40公里行駛北宜表達訴求...

屏東國3北向火燒車 火勢照亮夜晚斜張橋

屏東國道3號北向斜張橋26日晚間發生一起火燒車事故，一輛由蔡姓男子（43歲）駕駛的砂石拖曳車，由屏東往高雄方向行駛，行經...

屏東撒米怪客找到了！ 與飼料姐為同一人

屏東近期出現的「撒米怪客」，連續撒米在屏東一戶民宅家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果造成住家屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，經數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。