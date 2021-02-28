沒簽聯絡簿不敢回家 警方終尋獲獨走8小時小學童

高雄1名國小學童沒拿家長聯絡簿給媽媽簽名，害怕被罵，不敢回家，獨自流連街頭、公園。家人四處找不到他，心急如焚趕緊報警，警方動員找人，終於在他失蹤後8小時，在公園尋獲他，母子見面相擁而泣，在員警諄諄勸導下，小學童終於破涕為笑，不敢再犯錯。

據了解，陳姓學童2月23日和同學糾紛，老師在家長聯絡簿上記載內容，要他交給媽媽簽名，但他害怕，不敢拿給媽媽，隔天老師發現聯絡簿沒家長簽名，要求他必須給家長簽名，中午放學後，他沒上安親班的車，便獨自離去，直到安親班通知家長和學校，四處找不到他，媽媽因他從來不曾沒告知去向，擔心出意外，馬上求助警方協尋。

當轄區警方通報高雄市少年警察隊，女偵查佐黃如玉也有小孩念國小，知道媽媽必定心急如焚，趕緊調閱相關監視畫面，四處追尋陳童下落，發覺陳童離校後，背著書包獨自離去，黃如玉問出陳童在學校狀況，研判陳童應該因聯絡簿沒簽，不敢回家，走遍附近公園，直到當天晚間8點，果然在陳童家附近的公園找到他，帶他到附近派出所，聯絡陳童母親到場，母子一見面便相擁而泣。