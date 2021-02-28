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新店獨老家中自摔無人知 志工熱心通報救一命

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市新店區一名8旬張姓老翁獨自居住，平時由志工提供送餐及關懷，因老翁日前曾不慎摔倒，志工及里長便趕緊通報公所加強關懷，公所人員前往訪視時，因發現無人回應、電話也沒接，立刻通報警方到場開鎖，才發現老翁在家中跌倒，躺在地面動彈不得，所幸緊急送往醫院治療後，老翁已無大礙。

新店區公所指出，老翁為公所平時關懷的獨居老人，由志工定時送餐及關懷，日前志工送餐時，因張姓老翁走路不穩，導致取餐時跌倒，志工趕緊攙扶他坐下休息，不過老翁自認傷勢不重、不需就醫。

忠誠里長高子誼得知後，立即通報公所人員前往關懷，不料公所派員前往老翁住所訪視時卻無人應門，多次致電也聯繫未果，便緊急偕同派出所員警及鄰長到場開鎖，才發現老翁因身體不適倒臥於餐桌旁，無法起身，所幸老翁意識清醒、無明顯外傷，送醫治療後已無大礙。

新店區長朱思戎表示，此次事件突顯社會安全網的重要性，透過里鄰長、志工、警察及公所的通力合作，避免憾事發生。特別感謝忠誠里長及送餐志工的機警通報，未耽誤救援時間，也呼籲民眾平時要多關心家中及鄰里間的獨居長輩，留意居家環境安全，營造一個讓長者安心、安全的高齡友善社會。

新店區公所及志工前往醫院探視老翁。圖／新店區公所提供
新店區公所及志工前往醫院探視老翁。圖／新店區公所提供

老翁 獨居老人

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