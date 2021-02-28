新店獨老家中自摔無人知 志工熱心通報救一命

新北市新店區一名8旬張姓老翁獨自居住，平時由志工提供送餐及關懷，因老翁日前曾不慎摔倒，志工及里長便趕緊通報公所加強關懷，公所人員前往訪視時，因發現無人回應、電話也沒接，立刻通報警方到場開鎖，才發現老翁在家中跌倒，躺在地面動彈不得，所幸緊急送往醫院治療後，老翁已無大礙。

新店區公所指出，老翁為公所平時關懷的獨居老人，由志工定時送餐及關懷，日前志工送餐時，因張姓老翁走路不穩，導致取餐時跌倒，志工趕緊攙扶他坐下休息，不過老翁自認傷勢不重、不需就醫。

忠誠里長高子誼得知後，立即通報公所人員前往關懷，不料公所派員前往老翁住所訪視時卻無人應門，多次致電也聯繫未果，便緊急偕同派出所員警及鄰長到場開鎖，才發現老翁因身體不適倒臥於餐桌旁，無法起身，所幸老翁意識清醒、無明顯外傷，送醫治療後已無大礙。