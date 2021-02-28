永和巡佐張國聖因公死亡 侯友宜送行流露不捨

新北市永和分局中正橋巡佐張國聖日前上班突然昏倒，醫院搶救多時仍未甦醒好轉，家屬最後忍痛拔管，今天上午在板橋殯儀館舉行公祭，市長侯友宜與立委葉毓蘭等人都到場致意，儀式結束即發引三峽火葬場火化，骨灰後續將安放在內湖警察公墓。

侯友宜今天上午9時許抵達殯儀館，事前受訪時，對於張國聖的意外感到不捨，「希望他一路好走」。另外，他也強調警察工作相當辛苦，呼籲員警多注意自己的身體健康，「我們警察把身體顧好，才能照顧人民」，至於相關福利與資源，他會盡量爭取。

與張國聖熟悉的員警表示，張從警28年，雖多在地方基層服務，但表現優異、破案無數。他也不吝嗇提攜後輩，勤餘也會與同事聯絡感情，人緣極佳，大家都捨不得他就這樣離開。