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永和巡佐張國聖因公死亡 侯友宜送行流露不捨
新北市永和分局中正橋巡佐張國聖日前上班突然昏倒，醫院搶救多時仍未甦醒好轉，家屬最後忍痛拔管，今天上午在板橋殯儀館舉行公祭，市長侯友宜與立委葉毓蘭等人都到場致意，儀式結束即發引三峽火葬場火化，骨灰後續將安放在內湖警察公墓。
侯友宜今天上午9時許抵達殯儀館，事前受訪時，對於張國聖的意外感到不捨，「希望他一路好走」。另外，他也強調警察工作相當辛苦，呼籲員警多注意自己的身體健康，「我們警察把身體顧好，才能照顧人民」，至於相關福利與資源，他會盡量爭取。
與張國聖熟悉的員警表示，張從警28年，雖多在地方基層服務，但表現優異、破案無數。他也不吝嗇提攜後輩，勤餘也會與同事聯絡感情，人緣極佳，大家都捨不得他就這樣離開。
張國聖過世後，家中剩下家庭主婦的遺孀和就讀大學的兒子。新北市警局長黃宗仁知悉後，發起百元奠儀的「警心行動」，號召警察們一起出力，幫張家度過眼前難關。
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