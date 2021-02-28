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屏東國3北向火燒車 火勢照亮夜晚斜張橋
屏東國道3號北向斜張橋26日晚間發生一起火燒車事故，一輛由蔡姓男子（43歲）駕駛的砂石拖曳車，由屏東往高雄方向行駛，行經北上386.1K處時，車體不明原因起火，蔡男立即逃離，警消獲報後，一個小時內撲滅火勢，隨即恢復通車，所幸未造成無人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。
這起火燒車事故發生在26日晚間9點48分，國道3號北向斜張橋北上386.1K處，蔡男駕駛的砂石拖曳車，第五輪連接處不明原因冒煙後起火，他發現後，立即停靠路肩，通報警消救援。
警消獲報到場，執勤警員隨即封閉外側車道及路肩現場警戒，晚間10點23分火勢撲滅，凌晨1點10分左右全線恢復通車，所幸，並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。
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