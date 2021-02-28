台東老農夫婦栽水溝1死1命危 警方初判騎車不慎摔落

台東縣卑南鄉和平路上昨天傍晚5點多發現鄭姓、蔡姓老農夫婦躺在水溝，機車插入溝中，安全帽已流到十幾公尺外，台東警分局初步判斷是騎車轉彎不慎跌落，老夫婦無力爬起才發生事故，目前老翁已確定死亡，老婦仍在急救中，確實死因要待相驗確認，家屬看過監錄系統後沒有異議。

警方調查，卑南鄉太平和平路昨天傍晚發現一對老夫婦躺在水溝，路人發現報案送醫急救，但老翁依然不治。事後警方查出是當地鄭姓（男，79歲）、蔡姓（女，76歲）鄉民，緬因州他們從民生路86巷左轉和平路310巷口，卻不慎摔入水溝。

警方發現，機車和老夫婦都沒有遭外力重擊跡象，初步排除車禍肇事，2人身上也沒有特殊外傷，調閱周邊監視器系統曾發現他們騎車經過忽然摔落影像，排除故布疑陣棄屍可能性。