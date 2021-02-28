快訊

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

等到奇蹟了！藻礁連署達標希望大 學生總召喊衝50萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中埔所警員化身暖男氣球師 折氣球送童宣導反詐騙

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

年節時分，詐騙集團伺機而動，盯準民眾大量的現金流蠢蠢欲動，各派出所為了防詐，絞盡腦汁，嘉義縣中埔派出所警員林民淇製作「反詐騙造型氣球」，提醒學童多留意，別把過年紅包白白送給詐騙集團，所長黃明勝也列出五大防詐手段，提醒民眾注意。

林民淇大學時候，因為虎尾科大的招生廣告，選擇就讀該校光電工程，就學時期，興趣使然參加魔術社，跟著學長姊四處表演，卻未想畢業後前途未卜，再三思考後，認為警察薪水比較穩定，遂報名特考。

放榜後。林民淇分發到嘉義縣中埔派出所，身為一名警察，他身負重擔，年節時分，警方發想反詐騙方式，他遂想到大三時，曾經跟一名社團學長學過折氣球。

學習折氣球兩年，林民淇曾經到雲林古坑綠色隧道和台中街頭演出，小孩熱情的回響，令他至今仍念念不忘，「要是將這項才藝，用在反詐宣導，應該會收到很大效果」，製作「反詐騙造型氣球」，提醒學童多留意。

中埔派出所長黃明勝表示，歹徒詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，尤其過年時收紅包後，許多人身上多了不少錢，詐騙集團看準民眾手上現金多，伺機而動，常利用臉書、line等網站廣告，吸引買家。

等被害人把錢匯出去後，不是收到奇怪的物品，就是聯繫不上對方，或者利用網路交友，要民眾幫忙買遊戲點數，「詐騙方式五花八門。」

黃明勝說，民眾遭詐騙手法前五名，分別為「 假交友(投資詐財) 」、「 假投資 」、「 解除分期付款」、「 假網拍」、「 猜猜我是誰 」；提醒民眾，詐騙手法花樣多，請小心提高警覺，以免受害。

嘉義縣中埔派出所員警林民淇（後左）利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供
嘉義縣中埔派出所員警林民淇（後左）利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供
嘉義縣中埔派出所員警林民淇（左）利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供
嘉義縣中埔派出所員警林民淇（左）利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供
嘉義縣中埔派出所員警林民淇利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供
嘉義縣中埔派出所員警林民淇利用折氣球方式向小朋友宣導過年防詐騙。圖／中埔派出所提供

詐騙集團 警察 嘉義

延伸閱讀

專騙港澳民眾詐騙集團躲花蓮民宿 20人遭逮被起訴

韓美女BJ直播獲20億韓元打賞嚇呆 官方1句話秒失落惹議

北川景子再披婚紗超美！新劇《離婚活動》閃婚又閃離，化身時尚編輯和瑛太談戀愛

「多情」女星裸出高收視 榮登除夕夜女王

相關新聞

40歲男清晨闖嘉義平交道遭撞身亡 影響台鐵6列次

台鐵2124次、嘉義開往基隆的區間車，今天清晨5點4分在嘉義市國華街平交道撞上1名闖入鐵軌的男子，男當場身亡；警方目前確...

新北中和店面起火 14人嗆傷預防性送醫

新北市中和區景安路一處巷弄店面，今天上午不明原因起火燃燒，由於衣物雜物助燃，現場全面燃燒，警消趕往灌救，6時50分左右撲...

嘉麗寶色情酒店遭搜索 會計嚇到手機不知怎麼用

調查局偵辦中山警包庇色情酒店案，因「嘉麗寶」酒店多次遭搜索，酒店高層為防再遭突襲，多次召開「教戰會議」，要求幹部若再遇到...

屏東國3北向火燒車 火勢照亮夜晚斜張橋

屏東國道3號北向斜張橋26日晚間發生一起火燒車事故，一輛由蔡姓男子（43歲）駕駛的砂石拖曳車，由屏東往高雄方向行駛，行經...

屏東撒米怪客找到了！ 與飼料姐為同一人

屏東近期出現的「撒米怪客」，連續撒米在屏東一戶民宅家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果造成住家屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，經數...

嘉義、民雄間路人闖平交道 遭區間車撞擊死亡

台鐵局說，今天清晨5時4分2124次嘉義開往基隆區間車，在嘉義=民雄間西線295K+750國華街平交道，有一人侵入路線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。