影／中埔所警員化身暖男氣球師 折氣球送童宣導反詐騙

年節時分，詐騙集團伺機而動，盯準民眾大量的現金流蠢蠢欲動，各派出所為了防詐，絞盡腦汁，嘉義縣中埔派出所警員林民淇製作「反詐騙造型氣球」，提醒學童多留意，別把過年紅包白白送給詐騙集團，所長黃明勝也列出五大防詐手段，提醒民眾注意。

林民淇大學時候，因為虎尾科大的招生廣告，選擇就讀該校光電工程，就學時期，興趣使然參加魔術社，跟著學長姊四處表演，卻未想畢業後前途未卜，再三思考後，認為警察薪水比較穩定，遂報名特考。

放榜後。林民淇分發到嘉義縣中埔派出所，身為一名警察，他身負重擔，年節時分，警方發想反詐騙方式，他遂想到大三時，曾經跟一名社團學長學過折氣球。

學習折氣球兩年，林民淇曾經到雲林古坑綠色隧道和台中街頭演出，小孩熱情的回響，令他至今仍念念不忘，「要是將這項才藝，用在反詐宣導，應該會收到很大效果」，製作「反詐騙造型氣球」，提醒學童多留意。

中埔派出所長黃明勝表示，歹徒詐騙手法推陳出新，讓人防不勝防，尤其過年時收紅包後，許多人身上多了不少錢，詐騙集團看準民眾手上現金多，伺機而動，常利用臉書、line等網站廣告，吸引買家。

等被害人把錢匯出去後，不是收到奇怪的物品，就是聯繫不上對方，或者利用網路交友，要民眾幫忙買遊戲點數，「詐騙方式五花八門。」