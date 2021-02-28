高市KTV招牌遭潑汽油 因債務糾紛洩憤

高市鳳山一間KTV招牌26日遭人移置潑灑汽油，幸未釀災。涉案人歐姓男子昨天到案供稱是與KTV股東有債務糾紛，但上門找不到人才灑汽油洩憤，全案依恐嚇、公共危險罪送辦。

高市鳳山區自由路一棟住商混合大樓前的KTV招牌26日元宵節遭人移置，還在上面潑灑汽油，造成大樓出入口騎樓地板都是汽油，附近住戶聞聲查看，嫌犯見事跡敗露趕緊丟棄寶特瓶逃離現場。

高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，忠孝派出所26日上午9時25分獲報，自由路上放於門口的KTV招牌遭人移置及潑灑汽油，警方受理後不敢大意，由鳳山分局偵查隊、忠孝所組成專案小組偵辦，經調閱沿路監視器畫面發現男子犯案後騎乘機車逃逸，並鎖定涉案人36歲歐姓男子，通知他在昨天下午6時多到案說明。

歐男到案後供稱，自己是因與KTV的鄭姓股東有債務糾紛，26日才想前往KTV找鄭男談判，但因鄭男不在店內，他一時氣憤才拿預藏裝有汽油的寶特瓶，朝KTV放置於1樓的附輪招牌潑灑汽油洩憤，並騎乘借來的機車逃逸。

鳳山分局指出，全案經警詢後將歐男依恐嚇、公共危險罪依法偵辦，並呼籲民眾如有債務糾紛應循正常管道協調，以免觸法而得不償失。