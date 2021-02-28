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屏東撒米怪客找到了！ 與飼料姐為同一人
屏東近期出現的「撒米怪客」，連續撒米在屏東一戶民宅家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果造成住家屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，經數日調查，發現該名撒米怪客與過去的「飼料姐」為同一人，警方已通知她到案說明。若行為查證屬實，可依照違反廢棄物清理法開罰。
屏東一戶民宅近半年被人連續撒米在家門前，吸引大量禽鳥搶食，結果造成住家屋頂、窗台經常留下大批鳥糞，即便屋主放告示，情況仍然沒改善，無奈報警，並裝設監視器，邱姓屋主也開始不分晝夜在屋外巡查，只為找到撒米怪客。
歷經多日，撒米怪客昨天凌晨再度現蹤，改由徒步撒米，全都被邱姓屋主的監視器錄下，並將多個撒米怪客的畫面提供給警方。
經警方調查，發現撒米怪客與「飼料姐」為同一人，警方已通知她到案說明。後續受害屋主可針對此事，可將資料交由警方或環保局檢舉，若陳女的行為查證屬實，可依照違反廢棄物清理法，裁罰1200至6000元罰鍰。
據了解，該名撒米怪客為年約40多歲陳姓女子，與過去經常任意投放飼料餵食禽鳥的「飼料姐」為同一人，由於陳女擁有不只一輛機車，有時外出撒米還會載著兒子，才會讓受害屋主，誤以為撒米怪客不止一人。
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