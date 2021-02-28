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影／桃園男墜摔南崁溪 雙腳骨折大聲哀叫救一命
桃園市60歲吳姓男子昨天深夜在桃園區南崁溪的大興橋旁走路，突然失去重心不慎墜入溪中，吳男受傷疼痛哀叫，路人聽到哀叫聲嚇一跳，桃園警方、消防局據報趕到，發現吳男雙腳骨折傷勢不輕，緊急送醫治療幸無生命危險，警方今天上午表示，吳男不慎墜溪，溪中石頭多，吳男摔下雙腳骨折等傷勢疼痛哀叫救回一命。
警方、消防局表示，吳姓男子深夜到南崁溪大興橋附近走路，不慎整個人墜入溪中，溪底石頭多，造成吳男雙腳骨折多處傷勢，信七在溪底疼痛哀叫，路人聽見報案，桃園警方據叛通報警網5人處理，會同消防員合力將吳男用背板固定雙腳運送上岸，將他立即送醫治療、包紮幸無大礙，警方隨後通知家屬前往醫院照顧。家屬到院謝謝警消救援。
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