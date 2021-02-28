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OL春酒喝太醉警借辦公椅送返家 媽媽感動拍照託友謝警
台中市潘姓輕熟女是上班族，她在24日晚間參與公司春酒時，一時喝太開，不勝酒力被同事協助叫計程車載返住處，未料潘女到家後，吐了一地，但潘女同事不知潘女家在何處、幾樓，且潘女四肢癱軟，大字型倒在地面，潘女同事也無力攙扶，只好通知警方到場，警方到場後向管理室借來辦公椅，順利將潘女送返家，當時潘母在場看到很感動，拍下照片，事後還託友人拿著照片到派出所致謝。
台中市第三警分局勤工派出所巡佐姚智中、警員楊文益，24日凌晨巡邏時獲報有民眾需警協助，兩警到場後，發現喝醉潘姓女子（27歲）癱軟倒在地上，潘女同事則是一臉尷尬不安的模樣。
潘女同事告訴警員，當晚公司春酒餐會後，潘女不勝酒力，由他負責送潘女返家，但卻找不到潘女住家的大門，因他非當地人，對南區不熟悉，自己也扛不動四肢癱軟、躺在地上的潘女，且潘女又吐了一地，才會請轄區警方協助。
警方根據潘女身上的身分證發現，潘女住家大門位在另一條路上，潘女才會不得其門而入。
員警先行前往大樓，請警衛協助通知潘女母親下樓協助開門，並向管理室商借辦公椅，合力將全身癱軟的潘女安全地推返家中。
當時潘女母親見員警協助扶著女兒推返家中，心中感動，偷偷拍下一張模糊的照片，但因事發突然，又急著安置女兒，忙亂中忘記向員警道謝，她事後特地透過友人拿著當時拍的相片，到派出所像當時執勤的警員，表達謝意。
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